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Разъем M.2 обычно используется для подключения твердотельных накопителей или сетевых адаптеров. Однако за счет доступа к шине PCI Express функциональность этого разъема может быть гораздо шире. Например, к разъему можно подключить видеокарту, но модели с разъемом M.2 являются большой редкостью. Такие видеокарты применяются в различных специализированных устройствах: медицинском оборудовании, тестовых инструментах, терминалах и т.п.

Источник изображения: ASRock Rack реклама

Несколько дней назад подразделение компании ASRock, специализирующееся на корпоративном сегменте, представило видеокарту M.2_VGA, объединяющую графический процессор Silicon Motion SM750 и 16 МБ памяти DDR. Устройство подключается к шине PCIe 3.0 x1 через разъем M.2 с ключами B или M и может выводить 2D-изображение с разрешением до 1920×1440 пикселей. Энергопотребление такой видеокарты находится на уровне 1…1,5 Вт.

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Для вывода изображения к видеокарте подключается внешний аналоговый разъем D-Sub, который располагается на отдельном кронштейне и требует подключения дополнительного питания от разъема Molex.

Источник: MyDrivers, ASRock Rack