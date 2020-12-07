С фабрики MSI украдена партия GeForce RTX 3090 на сумму более 2 миллионов юаней
Дефицит новейших видеокарт NVIDIA является катализатором для спекулянтов, которые пытаются заполучить как можно больше видеокарт для перепродажи. Свою активность проявляют и майнеры, которым удается заполучить видеокарты еще задолго до того, как они появятся на полках магазинов. Целевой аудитории потребителей с трудом удается приобрести для себя новую модель. Похоже, что на видеокарты GeForce RTX 30-серии начинается настоящая охота — производителям и продавцам необходимо усиливать охрану имеющихся запасов.
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По сообщению пользователя @GoFlying8 в Twitter одна из китайских фабрик компании MSI сообщила о крупной краже видеокарт GeForce RTX 3090. Неизвестным удалось заполучить около 40 грузовых единиц с дорогостоящими видеокартами. Общая сумма ущерба оценивается в 2,2 млн. китайских юаней, что в переводе по курсу валют на момент написания составляет 336,5 тыс. долларов или 25 млн. рублей. Учитывая рекомендованную стоимость GeForce RTX 3090 в 11999 китайских юаней можно предположить, что с фабрики было украдено около 180 видеокарт. За помощь в поимке преступников MSI готова выплатить вознаграждение.
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