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Многие сейчас работают удаленно и весь день проводят за экраном компьютера. Физическая активность снижается, а вместе с ней и общий тонус организма, выносливость. Возможно, эту проблему хотела решить компания Hyeku, когда создавала свою необычную клавиатуру.

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Hyeku представила полнофункциональную клавиатуру размерами 1423×510×133 мм. Устройство действительно обладает такими внушительными габаритами. Еще больше удивляет его вес, который составляет 25 кг. Клавиатура оснащена механическими переключателями и RGB подсветкой.

Источник: JD.com

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Размеры клавиш позволяют нажимать их даже ногами. С такой клавиатурой можно превратить набор текста в интенсивную полнофункциональную тренировку. Она отлично подойдет для написания комментариев в блогах и будет особенно полезна агрессивным пользователям. Прислонив клавиатуру к стене можно сделать из нее отличный бойцовский снаряд и набирать гневные комментарии ударами рук и ног.

Однако стоимость устройства достаточно высока и составляет ￥99999 на торговой площадке JD.com. Можно было бы подумать, что это шутка, но нет. Устройство действительно существует и предлагается к приобретению, его обзор можно посмотреть на китайском видео-хостинге bilibili.