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На это намекает патент компании, который обратил на себя внимание специалистов. Ресурс Elchapuzasinformatico сообщил, что Sony зарегистрировала патент, в котором упоминается устройство, содержащее два центральных и два графических процессора, связанных между собой. Исходя из описания работы графических процессоров, каждый из них может обрабатывать свой кадр, или обрабатывать различные части одного кадра. Это известные алгоритмы работы технологий NVIDIA SLI и AMD CrossFireX.

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В тексте патента описываются несколько схемных решений. В одном из них два центральных и два графических процессора располагаются на одном кристалле и объединяются между собой общей шиной. Каждый SoC оснащен своим контроллером памяти и своей выделенной памятью. В другом варианте процессоры располагаются на отдельных кристаллах и имеют общий контроллер и общую память. Третий вариант описывает подключение урезанной SoC без дополнительной памяти к полноценной системе.

« … игровые консоли, обычно используют один чип, называемый системой на кристалле (SoC), который содержит центральный процессор (CPU) и графический процессор (GPU) … несколько небольших чипов могут быть связаны высокоскоростными когерентными шинами для формирования больших чипов … »

«Технология SoC может быть применена к консолям видеосимуляции, таким как игровые консоли, и, в частности, один SoC может использоваться в Lite версии консоли, в то время как несколько SoC могут быть использованы для High-End версии консоли». — Scalable Game Console CPU/GPU Design For Home Console And Cloud Gaming

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Стоит напомнить, что задолго до релиза PlayStation 5 в сети обсуждался патент компании на уникальную систему охлаждения с применением жидкого металла (ЖМ). Тогда многие не верили в это, но, как оказалось, в PlayStation 5 действительно используется ЖМ. Теперь есть все основания полагать, что Sony в будущем представит многокристальные игровые консоли.