Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение



Компания GALAX является известным производителем видеокарт и партнером NVIDIA. В ее ассортименте представлено множество моделей GeForce в различном исполнении. Среди моделей можно найти и уникальные варианты для энтузиастов, которые выпускаются под брендом Hall of Flame или HOF. Эти видеокарты получают серьезно переработанную печатную плату и привлекательный дизайн в белом цвете.

До сегодняшнего дня ничего не было известно о планах компании GALAX выпустить GeForce RTX 3090 или RTX 3080 в исполнении Hall of Flame. Но спустя три месяца после начала продаж первых видеокарт Ampere в сети появился снимок белоснежной печатной платы с красующимся на ней графическим процессором NVIDIA GA102-300. Это означает, что в скорости мы увидим модель GeForce RTX 3090 HOF. На печатной плате присутствуют характерные для моделей HOF ферритовые дроссели и точки для замера напряжений.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti Gigabyte AORUS - ты не поверишь цене RTX 3060Ti Palit DUAL OC в Ситилинке RTX 3060Ti MSI VENTUS 2X OC в Ситилинке RTX3060 Ti Gigabyte Gaming OC в Регарде RTX3060 Ti GamingPro OC в Регарде 3060 Ti - уже в XPERT.RU RTX 3060 Ti MSI TWIN FAN OC в Регарде Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Вероятно, все это время компания разрабатывала свою лучшую видеокарту GeForce RTX 30-серии. Остается надеяться, что потраченное время и информация о проблемах, возникших у других производителей, позволит инженерам GALAX подготовить видеокарту, которая займет место лучшей модели среди всех существующих RTX 3090.