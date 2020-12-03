Появился первый снимок печатной платы GALAX GeForce RTX 3090 Hall of Flame
Компания GALAX является известным производителем видеокарт и партнером NVIDIA. В ее ассортименте представлено множество моделей GeForce в различном исполнении. Среди моделей можно найти и уникальные варианты для энтузиастов, которые выпускаются под брендом Hall of Flame или HOF. Эти видеокарты получают серьезно переработанную печатную плату и привлекательный дизайн в белом цвете.
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До сегодняшнего дня ничего не было известно о планах компании GALAX выпустить GeForce RTX 3090 или RTX 3080 в исполнении Hall of Flame. Но спустя три месяца после начала продаж первых видеокарт Ampere в сети появился снимок белоснежной печатной платы с красующимся на ней графическим процессором NVIDIA GA102-300. Это означает, что в скорости мы увидим модель GeForce RTX 3090 HOF. На печатной плате присутствуют характерные для моделей HOF ферритовые дроссели и точки для замера напряжений.
Вероятно, все это время компания разрабатывала свою лучшую видеокарту GeForce RTX 30-серии. Остается надеяться, что потраченное время и информация о проблемах, возникших у других производителей, позволит инженерам GALAX подготовить видеокарту, которая займет место лучшей модели среди всех существующих RTX 3090.
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