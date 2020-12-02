Компанию A-Data заметили за изменением конфигурации одного из SSD накопителей
Ресурс Tom’s Hardware выяснил, что твердотельный накопитель XPG SX8200 Pro, находившийся долгое время в рейтинге лучших моделей, существует как минимум в трех версиях, различить которые при покупке невозможно.
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Все три варианта XPG SX8200 Pro, оказавшиеся в руках представителей Tom’s Hardware, были основаны на различных версиях одного и того же контроллера, но вариант, признанный когда-то лучшим, был основан на контроллере с гораздо более высокой тактовой частотой. Тип используемой флэш-памяти и скорость ее интерфейса также различается.
Те накопители, которые ресурс получил от производителя, обладают лучшими характеристиками, но самостоятельно приобретенный экземпляр оказался хуже по скоростным показателям и удостоился урезанного объема SLC-кеша. Производительность первой версии XPG SX8200 Pro оказалась приблизительно от 9 до 20% выше в различных тестах.
Отмечается, что не только A-Data замечена за изменением конфигурации своих накопителей. Такая практика присуща и другим производителям.
Конечно, такая ситуация не может не огорчать. Потребители ориентируются на заключения различных технологических ресурсов. Те, кому действительно важна производительность и максимальная отдача вложенных средств, тратят много времени на изучение материалов от различных тестовых лабораторий и только после этого делают свой выбор. Но это становится бесполезным, если производитель без уведомления изменяет компоненты устройств, даже если это не оказывает существенного влияния на производительность.
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Источник: Tom's Hardware
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