Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Компанию A-Data заметили за изменением конфигурации одного из SSD накопителей

Периодически производители компьютерных комплектующих без уведомления изменяют конфигурацию своих устройств и об этом становится известно случайно, в результате независимых тестирований или из отзывов потребителей. На этот раз специалисты заинтересовались SSD компании A-Data.
[ ] для раздела Блоги
1
RTX 3060 Ti Gigabyte AORUS - ты не поверишь цене
Подьехала RTX3060 Ti MSI GAMING X TRIO
RTX3060 Ti Gigabyte EAGLE в Регарде
RTX 3060 Ti MSI VENTUS 2X OC в Регарде
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.


Ресурс Tom’s Hardware выяснил, что твердотельный накопитель XPG SX8200 Pro, находившийся долгое время в рейтинге лучших моделей, существует как минимум в трех версиях, различить которые при покупке невозможно.

реклама

Все три варианта XPG SX8200 Pro, оказавшиеся в руках представителей Tom’s Hardware, были основаны на различных версиях одного и того же контроллера, но вариант, признанный когда-то лучшим, был основан на контроллере с гораздо более высокой тактовой частотой. Тип используемой флэш-памяти и скорость ее интерфейса также различается.

Те накопители, которые ресурс получил от производителя, обладают лучшими характеристиками, но самостоятельно приобретенный экземпляр оказался хуже по скоростным показателям и удостоился урезанного объема SLC-кеша. Производительность первой версии XPG SX8200 Pro оказалась приблизительно от 9 до 20% выше в различных тестах.

анонсы и реклама
RTX3060 Ti Gigabyte Gaming OC в Регарде
RTX3060 Ti GamingPro OC в Регарде
3060 Ti - уже в XPERT.RU
RTX 3060 Ti MSI TWIN FAN OC в Регарде
RTX 3060 Ti Palit Dual в продаже
Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ
ASUS RX 6800 для сборки компа в Регарде

Отмечается, что не только A-Data замечена за изменением конфигурации своих накопителей. Такая практика присуща и другим производителям.

Конечно, такая ситуация не может не огорчать. Потребители ориентируются на заключения различных технологических ресурсов. Те, кому действительно важна производительность и максимальная отдача вложенных средств, тратят много времени на изучение материалов от различных тестовых лабораторий и только после этого делают свой выбор. Но это становится бесполезным, если производитель без уведомления изменяет компоненты устройств, даже если это не оказывает существенного влияния на производительность.

реклама

Источник: Tom's Hardware

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

ssd adata nvme
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Деньги вперед: главные игры декабря 2020 года
12
Тестирование четырех поколений процессоров в играх Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint и Wildlands
5
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio
19
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
54
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
34
Обзор и тестирование материнской платы ASRock B550 Phantom Gaming-ITX/ax
22
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Mafia Remastered
11
Битва видеокарт: GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti в связке с процессором Core i5-10400F
47
Обзор и тестирование процессорной СВО AeroCool Mirage L240
12
Обзор и тестирование смартфона Oukitel WP8 Pro
9

Интересные материалы

Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
20 ноября 2020 204
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: ноябрь 2020
22 ноября 2020 63
Ретроклокинг: AMD Athlon XP или первый Upgrade
19 ноября 2020 107
Assassin’s Creed: Valhalla — рецензия
25 ноября 2020 38
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
1 декабря 2020 34
Битва видеокарт: GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti в связке с процессором Core i5-10400F
29 ноября 2020 47

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сто к одному: названа рублёвая рекомендованная цена GeForce RTX 3060 Ti
84
HUAWEI завершила жизненный цикл 20 актуальных смартфонов 2018-2019-х годов – названия и причины
16
Palit представила в России видеокарты GeForce RTX 3060 Ti
15
Выясняем, выстоит ли флагман прошлого поколения Nvidia RTX 2080 Ti против Radeon RX 6800 - Benchmark
37
Геймеры не спешат переходить на 10-12-ядерные процессоры, а 45% за 4-ядерниками – статистика Steam
65
Стартовали продажи RTX 3060 Ti в российских магазинах - цены и список доступных моделей
66
Intel готовит самый большой архитектурный прорыв за 15 лет – выход 10-нм чипов Alder Lake в 2021
26
Чипсет MediaTek MT6893 превзошел Snapdragon 865 в AnTuTu
8
Предполагаемый план выпуска процессоров Intel Core 11-го поколения указывает на их скорый дебют
17
Цена новой "бюджетной" видеокарты RTX 3060 Ti будет начинаться от 40 000 рублей
43
Дебют настольных CPU Intel 11-го поколения и плат на базе чипсета Z590 состоится в феврале — ITHome
51
Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro представлены в России – Snapdragon 865, 144-Гц дисплей и цена от 40 990р
3
GeForce RTX 3060 Ti бьёт Radeon RX 6800 и догоняет 6800 XT при активации RT и DLSS – TechPowerUp
39
Самостоятельная версия мультиплеера Red Dead Redemption 2 уже доступна для покупки
+
AMD увеличит количество игр с поддержкой трассировки лучей на Vulkan для видеокарт Radeon RX 6800/ХТ
11
Новая версия GeForce RTX 3090 марки ASUS ограничилась единственным вентилятором
15
Глава Intel приписывает процессорам Alder Lake существенный прирост быстродействия по сравнению с Tiger Lake
24
На некоторых PlayStation 5 стали появляться тёмные пятна
31
Bitcoin практически побил рекордную отметку в цене за свою историю
19
Qualcomm анонсировала флагманский процессор Snapdragon 888
6

Популярные статьи

Муки установки Windows 10 и возвращение на Windows 7 на старых компьютерах на Core 2 Duo
44
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
34
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
54
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio
19
10 самых захватывающих игр жанра экшен последних 10 лет
26
Техобслуживание ПК на Ryzen 5 3600X - чистка, замена термопасты, последующий разгон и тестирование
37
Деньги вперед: главные игры декабря 2020 года
12
Краткий обзор и тестирование в играх Red Faction - Guerrilla и Kingdoms of Amalur Reckoning
11
Тестирование четырех поколений процессоров в играх Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint и Wildlands
5
Как я стал блогером компьютерной тематики и сколько на этом зарабатываю
8

Сейчас обсуждают

alexmaj467
22:38
А что как раньше ? Как через неделю после выхода 8800GT был опубликован вольтмод карты и тесты с ним ? Собственно вольтмод 8800GT в то время нужен был 2% читателей ибо стоимость карты и смысл в нём дл...
Как я стал блогером компьютерной тематики и сколько на этом зарабатываю
t3chmob
22:37
Напротив. Играю на 3080 и следующие два года не знаю бед в 4К
Стартовали продажи RTX 3060 Ti в российских магазинах - цены и список доступных моделей
Adam01
22:35
Зелот непобедим!
Известные производители SSD замечены в массовой подмене контроллеров и памяти – Tomshardware
neSaint
22:33
Вы простите француз? )) "Cyb2077 выходит уже 10-го" да и фиг с ним - требования известны на 1060 и выше будет бегать на приличных настройках а RTX all ULTRA 3060ti все равно не вытянет - то есть ...
Стартовали продажи RTX 3060 Ti в российских магазинах - цены и список доступных моделей
strelec69
22:33
Хуанг перелогинься ))
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
Adam01
22:30
Вы наверно играете без лучей,если все выкрутить будет около 8гб в фулхд например в смотрящих собаках новых
Стартовали продажи RTX 3060 Ti в российских магазинах - цены и список доступных моделей
hroost
22:25
А х**и делать-то?? Пришлось сегодня поднять жеппу с дивана, поехать и взять сабж, чтобы не пролететь ...Cyb2077 выходит уже 10-го.
Стартовали продажи RTX 3060 Ti в российских магазинах - цены и список доступных моделей
MierivaL
22:24
Призываю не комментировать очередную вторичность зелота, а также не ставить отзывы. Вообще. Просто оставлю это здесь - https://overclockers.ru/blog/molexandr/show/44736/kompaniju-a-data-zametili-za-i...
Известные производители SSD замечены в массовой подмене контроллеров и памяти – Tomshardware
id_1
22:23
Как я стал блогером компьютерной тематики и сколько на этом зарабатываю
Эл-76
22:23
Спереди желтые,сзади коричневые.
На некоторых PlayStation 5 стали появляться тёмные пятна
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем