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Продажи PlayStation 5 находятся на высоком уровне, несмотря на большое количество спорных особенностей и проблем, сообщения о которых все чаще всплывают в сети. Ресурс VGChartz ведет неофициальную статистику продаж консолей нового поколения. По данным ресурса, на первой неделе количество продаж Xbox Series вплотную приближалось к PlayStation 5, но в некоторых регионах консоль Sony имела абсолютный успех, например в родной Японии.

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Статистика второй недели существенно изменилась — по сравнению с PlayStation 5 продажи Xbox Series были в 4 раза меньше, 1 млн проданных экземпляров против 250 тыс. Только в одном регионе консоли Microsoft опередили конкурента на 8000 экземпляров — это Северная Америка.

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Такие существенные изменения в статистике могут объясняться сокращением запасов консолей Xbox Series. Финансовый директор Xbox, Тим Стюарт (англ. Tim Stuart), сообщил на онлайн-конференции Jefferies Interactive Entertainment, что дефицит консолей может продлиться до конца 1 квартала 2021 года. Вероятно, запасы PlayStation 5 оказались существенно больше, что позволяет Sony серьезно вырваться вперед.