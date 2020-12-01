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Уже ни для кого не секрет, что технология Smart Access Memory (SAM) не является эксклюзивом компании AMD и может быть активирована на любой платформе после того, как производители сделают необходимое обновление программного обеспечения. Например компания ASUS ранее заявила, что уже в ближайшее время планирует добавить поддержку SAM в свои материнские платы на базе наборов системной логики Intel 400-серии.

Источник изображения: ASUS реклама

Сегодня стали известны подробности работы SAM на материнских платах ASUS, после того, как компания выпустила первую волну BIOS для материнских плат на базе чипсета Z490, H470 и B460. Как сообщает ресурс tomshardware, в новом BIOS для ROG Maximus XII Apex уже доступны опции Above 4G Decoding и Re-Size BAR Support, которые позволяют расширить адресное пространство за пределы 256 МБ и сделать всю память графического адаптера доступной.

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В сети также оказался слайд с первыми данными о приросте производительности системы на базе процессора Intel Core i7-10700K и видеокарты AMD Radeon RX 6800 XT. В Forza Horizon 4 включение SAM увеличило производительность на 13,37%. Интересное значение.

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В официальных данных AMD говорится об 11% приросте производительности для Forza Horizon 4 в разрешении 4K. Таким образом, прирост от новой технологии на платформе Intel сопоставим с приростом на платформе AMD. Осталось дождаться, когда NVIDIA внедрит поддержку этой функции для своих видеокарт, чтобы сравнить производительность платформ в равных условиях.