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В Rogue Company уже скоро появится новая карта Ледник (англ. Glacier), которая позволит командам сразиться на большом арктическом исследовательском судне. Помещения судна богаты различными возможностями для укрытий, а ветвящиеся коридоры позволяют хитро обойти противника с фланга.

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Также в игру добавят нового агента, который расширит тактические возможности и вариативность ведения боевых действий. Это Sigrid — мобильный танк, который отлично подходит для быстрого штурма позиций врага. Способности нового агента также хороши и для обороны точек.

В арсенале Sigrid на выбор доступны пистолет-пулемет D40C или тактический дробовик S12, в качестве вторичного оружия агент получит пистолет из арсенала агента «Фиксер». Дополнительные гаджеты включают гранату и заряд адреналина, который немного исцеляет агента и увеличивает его скорость передвижения.

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Изюминка Sigrid — это ее способность баллистический щит. Щит защищает Sigrid от урона и позволяет проводить стремительные атаки, которые при поддержке команды закончатся быстрым захватом точки. Sigrid остается уязвимой для атак с фланга, поэтому союзники должны прикрывать нового агента и помогать ему в штурме.

Герой получит повышенную скорость передвижения в приседе и невосприимчивость к замедляющим эффектам. Набор пассивных умений включает уклонение, разрывные патроны, ловкость рук, помощник, пули следопыты и восполнение.

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