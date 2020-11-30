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Несколько технологических ресурсов отметили, что компания Western Digital сделала официальное заявление и внесла ясность в путаницу, возникшую из-за неверной интерпретации первоначальной информации. Оказывается, что реорганизация SanDisk и смена названия касалась только японского подразделения, которое действительно будет переименовано в Western Digital. на основе этих данных технологические СМИ сделали вывод об окончательном исчезновении SanDisk с глобального рынка, но за пределами Японии никаких изменений не будет и бренд SanDisk продолжит существовать.

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По данным Western Digital, у компании есть 4 бренда устройств хранения данных. Для корпоративного сегмента это Western Digital, для потребительского создан бренд WD, а специально для любителей игр — WD_Black. Под брендом SanDisk в первую очередь выпускаются профессиональные хранилища для фотографий и видеозаписей — это широкий спектр карт памяти, а также других съемных носителей. Кроме этого, под брендом SanDisk производятся и другие устройства, в том числе, внутренние твердотельные накопители и даже музыкальные MP3 плееры.

SanDisk пользуется доверием профессионалов во всем мире и будет продолжать расширять деятельность и запускать новые линейки продуктов, отмечается на ресурсе HKEPC.