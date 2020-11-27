«Черная пятница» в GTA Online — огромные скидки на транспорт, недвижимость и другие предметы
Поклонники Grand Theft Auto V с радостью покупают различные предметы для своих виртуальных персонажей, а в GTA Online этих предметов великое множество. Кроме одежды и аксессуаров, игрокам доступна недвижимость, транспортные средства, среди которых есть даже яхты и самолеты, а также огромное количество амуниции.
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Если вы являетесь заядлым любителем GTA Online, то наверняка вас обрадует новость о старте распродажи внутриигровых предметов. Распродажа отлично сочетается с утроенными наградами в режимах игры «Дедлайн» и «Король горы», а также с увеличенными наградами в гонках на болидах.
Самое время потратить свои виртуальные баксы на пополнение гаража и запасов вооружения, ведь в декабре сообщество GTA Online ожидает новое большое обновление The Cayo Perico Heist, которое отправит игроков на тропический остров. Мотоцикл Pegassi Oppressor Mk II и грузовой самолет RM-10 Bombushka доступны со скидкой 50%, а Buckingham Luxor обойдется на 70% дешевле.
Виртуальные бизнесмены в мире GTA Online также могут поправить свое положение, купив со скилкой до 40% склады, гаражи, клубы и другие объекты, которые в дальнейшем принесут доход. Распорядиться запасами на своих виртуальных счетах необходимо до 30 ноября.
Источник: Rockstar Games
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