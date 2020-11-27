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Компания ASRock представила линейку компактных компьютеров на базе гибридных процессоров AMD Ryzen. Как утверждает компания, модели Mars 4000U являются самыми тонкими компьютерами в мире. Заявленная толщина устройств составляет 26 мм, что лишь немного больше, чем у большинства современных ноутбуков. Компьютеры могут похвастаться не только рекордно малой толщиной, но и в целом очень скромными размерами 150×194 мм.

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При своих небольших габаритах компьютеры Mars 4000U предлагают достаточно производительную начинку и позиционируются, как компьютеры для решения широкого спектра рабочих задач и игр. В их основе лежат гибридные процессоры AMD Ryzen поколения Renoir. На выбор представлено три варианта систем с APU Ryzen 4800U, 4500U и 4300U.

Источник изображений: ASRock

В качестве материнской платы используется собственное инженерное решение ASRock с поддержкой оперативной памяти SO-DIMM до 64 ГБ. Также плата позволяет установить один накопитель M.2 и один накопитель 2,5″, SATA интерфейс общий для разъема M.2 и SATA. Поддерживается установка модуля Wi-Fi и Bluetooth.

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Внешние разъемы включают полный набор портов USB, в том числе Type-C, предусмотрен и SD карт-ридер. Видеовыходы представлены HDMI и D-Sub, поддерживается вывод изображения на два монитора.



