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Новое обновление 3DMark позволяет прогнозировать производительность системы в играх

Широко известный и признанный набор инструментов для оценки производительности и стабильности теперь позволяет оценить производительность системы в ряде игр сразу после первого тестирования.
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В этом году разработчики 3DMark, компания UL Benchmarks, уже представили несколько крупных обновлений — теперь пользователи могут сравнивать производительность различных устройств в бенчмарке 3DMark Wild Life, а также оценивать чистую производительность в трассировке лучей с помощью 3DMark DirectX Raytracing feature test. Еще одно крупное обновление появилось накануне, с ним тестовый пакет стал более информативным и позволяет узнать производительность протестированной системы в популярных играх.

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Ранее по результатам 3DMark нельзя было напрямую оценить производительность системы в играх. Пользователи могут самостоятельно заниматься сопоставлением результатов 3DMark и игра, выводя для себя различные зависимости для оценки и предсказания производительности. UL Benchmarks решила внедрить такой функционал самостоятельно.

Источник изображений: UL Benchmarks

Теперь после тестирования системы в 3DMark пользователь получает расширенные данные с информацией о производительности аналогичных систем и ожидаемой производительности системы в популярных играх. Отмечается, что это позволит понять, работает ли ваша система как надо, а также сразу же получить представление об игровой производительности и не заниматься самостоятельным поиском множества обзоров и тестирований. Данные, предоставленные UL Benchmarks, отличаются высокой точностью и основаны на большом количестве внутренних тестирований компании.

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Сейчас пользователи могут получить данные по таким играм, как Apex Legends, Battlefield V, Fortnite, GTA V и Red Dead Redemption 2 в разрешении 1080p или 1440p.

Источник: UL Benchmarks

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3dmark тестирование бенчмарк time spy ul benchmark fire strike extreme time spy extreme fire strike
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t-dirt
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подсуетилась?? ха. самсунг вобщет стоит у истоков ссд.
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t-dirt
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вд вообщет щас сразу послы самсы в мире ссд...
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