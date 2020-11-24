Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компании AMD и NVIDIA пока держат в секрете подробности о своих мобильных дискретных видеокартах нового поколения. Недавно появились первые слухи о моделях Radeon RX Mobile серии 6000, а сегодня стали известны некоторые подробности и о мобильных решениях NVIDIA RTX.

реклама



Ресурс Wccftech получил эксклюзивную дорожную карту для линейки мобильных видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30-серии. Wccftech сообщает, что первые решения на базе мобильных Ampere появятся уже в январе 2021 года. В первом полугодии станет доступен широкий спектр устройств с мобильными видеокартами GeForce RTX 3080M, RTX 3070M и RTX 3060M, которые полностью заменят предыдущее поколение устройств с видеокартами RTX 20-серии. Новых видеокарт для замены мобильных GTX 16 в первой половине года не ожидается.

Источник изображения: Wccftech

анонсы и реклама Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде Топовые мех клавы в 4Frag по промокоду XPG10 Цена супергарнитуры XPG Precog снижена по промокоду XPG10 Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля Куча RTX 3090 в Compeo.ru Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта

В соответствии с опубликованной информацией, NVIDIA включила в рекомендуемые спецификации для производителей ноутбуков новые процессоры AMD Ryzen серии 5000 под кодовым именем Cezanne. Таким образом, в 2021 году на рынке игровых ноутбуков можно ожидать большое разнообразие высокопроизводительных решений.