Производительные мобильные видеокарты GeForce RTX 30 появятся в начале следующего года
Компании AMD и NVIDIA пока держат в секрете подробности о своих мобильных дискретных видеокартах нового поколения. Недавно появились первые слухи о моделях Radeon RX Mobile серии 6000, а сегодня стали известны некоторые подробности и о мобильных решениях NVIDIA RTX.
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Ресурс Wccftech получил эксклюзивную дорожную карту для линейки мобильных видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30-серии. Wccftech сообщает, что первые решения на базе мобильных Ampere появятся уже в январе 2021 года. В первом полугодии станет доступен широкий спектр устройств с мобильными видеокартами GeForce RTX 3080M, RTX 3070M и RTX 3060M, которые полностью заменят предыдущее поколение устройств с видеокартами RTX 20-серии. Новых видеокарт для замены мобильных GTX 16 в первой половине года не ожидается.
В соответствии с опубликованной информацией, NVIDIA включила в рекомендуемые спецификации для производителей ноутбуков новые процессоры AMD Ryzen серии 5000 под кодовым именем Cezanne. Таким образом, в 2021 году на рынке игровых ноутбуков можно ожидать большое разнообразие высокопроизводительных решений.
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