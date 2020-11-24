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Компания Microsoft представила две игровые консоли нового поколения, что позволит покупателям с небольшим бюджетом также окунуться в мир некст-ген игр — младшая консоль, Xbox Series S, в официальном магазине Microsoft стоит около 27 тыс. рублей. Первые консоли от компании Sony отличаются только наличием дисковода, в зависимости от которого стоимость изменяется от 30 до 47 тыс. рублей. Но не исключено, что в следующем году появится более простая и дешевая версия PlayStation 5.

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Ресурс 3DMGame со ссылкой на известного в Китае блогера и информатора сообщает, что версия PlayStation 5 Lite может появиться к концу второй половины 2021 года. Официального названия недорогой версии консоли еще нет, Lite — просто предварительное обозначение.

Более никаких подробностей не сообщается. Появление недорогой PlayStation 5 позволило бы большему количеству потребителей присоединиться к Sony, но ожидать недорогую версию консоли до 2021 года будут немногие. С другой стороны, владельцы PlayStation 4 вполне могут спокойно «пересидеть» следующий год с приставкой предыдущего поколения, поскольку ожидается, что все игры, которые появятся в ближайшее время, будут доступны для PlayStation 4. Об этом говорил генеральный директор PlayStation в своем интервью ресурсу Gamesindustry.

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Возможно, к моменту появления PlayStation 5 Lite компания Sony серьезно пересмотрит концепцию своего сервиса подписки PS Plus и стриминга игр PS Now, адаптировав новую консоль к облачным игровым сервисам.