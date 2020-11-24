GeForce RTX 3060 Ti серьезно отстает от RTX 3070 в бенчмарке Ashes of the Singularity
В базе данных бенчмарка Ashes of the Singularity появился результат видеокарты GeForce RTX 3060 Ti от NVIDIA. Стоит отметить, что автор тестирования ранее измерял производительность и других видеокарт на той же тестовой системе. В их числе были все новинки от NVIDIA и AMD, что позволит сравнить результаты.
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В режиме Crazy_1080p видеокарта GeForce RTX 3060 Ti набрала 7900 баллов. Это на 1100 баллов меньше, чем у RTX 3070. По среднему количеству кадров новинка отстает на 9-10%. Однако нужно отметить, что стоимость RTX 3060 Ti должна быть на $100 ниже. От Radeon RX 6800 отставание еще сильнее — на 1600 баллов и на 12-13% по среднему количеству кадров. Но и разница в стоимости еще больше. Ресурс VideoCardz также приводит сравнение видеокарт в Geekbench.
Вероятно, конкурентом GeForce RTX 3060 Ti станет Radeon RX 6700 XT на базе графического процессора Navi22, но о сроках выхода видеокарты AMD пока ничего не слышно. Ориентировочные характеристики Navi22 известны — это 40 вычислительных блоков или 2560 потоковых процессоров. Видеокарта должна получить 12 ГБ видеопамяти с шиной 192-бит. Если верить давним слухам, то частота графического чипа RX 6700 XT достигнет 2,5 ГГц в эталонных вариантах видеокарт.
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