Фанаты нашли намек на GTA VI в недавнем тизере обновления GTA Online
Многие заметили, что в опубликованном тизере присутствуют географические координаты, которые, как сначала предполагалось, укажут на место событий в новом дополнении. Однако в скорости стало понятно, что место, соответствующее этим координатам, не имеет отношения к сюжету дополнения. В The Cayo Perico Heist события будут разворачиваться на новом острове, а поскольку в тизере присутствует испанский язык, то можно предположить, что прототипом острова, вероятно, станет Куба или Доминиканская Республика.
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Координаты из тизера указывают на дорогу Middle Mountain Trail в одном из штатов США, Вирджинии. Что тут интересного и для чего вообще эти координаты были указаны в тизере дополнения. Пользователи Reddit обнаружили разгадку на спутниковых снимках местности. Обратите внимание на изгиб дороги — он напоминает римскую цифру VI.
Естественно, в головах всех фанатов серии игр GTA это ассоциируется со скорым появлением следующей части знаменитой франшизы. Однако в ближайшее время не стоит на это надеяться, ведь в планах Rockstar Games на следующий год находится активное продвижение GTA Online на консолях нового поколения. Возможным и достаточно правдоподобным может быть предположение, что разработчики сделают плавный сюжетный переход между GTA V и GTA VI с помощью дополнений.
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