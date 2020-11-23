Все характеристики GeForce RTX 3060 Ti появились в сети — разумная покупка для игр к Новому году
Модели видеокарт NVIDIA с индексом 60 всегда пользовались большим спросом. Как правило, это варианты, доступные широкому кругу покупателей и обладающие наилучшим соотношением цена-производительность.
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Множество источников утверждают, что поколение видеокарт Ampere пополнится моделью GeForce RTX 3060 Ti в начале декабря. С большой вероятностью это действительно произойдет, хотя NVIDIA официально еще не анонсировала новинку. Несмотря на молчание компании, в сети уже готовятся к продаже модели RTX 3060 Ti от сторонних производителей, а совсем недавно были продемонстрированы фотографии, доказывающие существование эталонного варианта RTX 3060 Ti от NVIDIA.
Ресурс VideoCardz сегодня представил подтверждение ранее опубликованных инсайдерами характеристик GeForce RTX 3060 Ti. В качестве подтверждения выступил буклет компании Manli, в котором и указаны все подробные данные о видеокарте. Графический чип RTX 3060 Ti действительно будет обладать 4864 CUDA-ядрами, его базовая частота составит 1410 МГц, форсированная — 1665 МГц. Видеопамять GDDR6 объемом 8 ГБ будет работать на эффективной частоте 14 ГГц, ширина шины — 256-бит.
Энергопотребление GeForce RTX 3060 Ti составит 200 Вт, при этом рекомендуется использовать блок питания мощностью не менее 500 Вт. Модель Manli получила два 8-контактных разъема дополнительного питания.
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Стоит обратить внимание на длину печатной платы, она действительно очень короткая — чуть длиннее коннектора PCIe. При этом система охлаждения гораздо больше. Неужели для охлаждения видеокарты действительно необходим такой массивный радиатор, возможно, на рынке появятся и более компактные модели.
Ожидается, что стоимость GeForce RTX 3060 Ti будет находиться на уровне $400, что по текущему курсу чуть больше 30 тыс. рублей. При этом уровень производительности должен быть выше, чем у RTX 2080 SUPER поколения Turing. По мнению Manli: «RTX 3060 Ti — пропуск в новую эру архитектуры NVIDIA Ampere за вменяемые деньги».
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