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Представители CD Projekt RED вчера опубликовали расширенные системные требования для своей долгожданной игры Cyberpunk 2077. Среди видеокарт, требуемых для включения трассировки лучей, присутствовали только модели NVIDIA Turing и Ampere. Отсутствие в списке моделей AMD Radeon вызвало вопросы. Ранее заявлялось, что трассировка лучей на новых видеокартах Radeon RX серии 6000 будет поддерживаться, тогда почему их нет в списке рекомендованных, если к моменту выхода игры новые видеокарты AMD уже достаточное время будут находиться в продаже.

Оказывается, что видеокарты AMD Radeon RX серии 6000 не получат поддержку трассировки лучей на момент релиза Cyberpunk 2077, поэтому этих видеокарт нет в системных требованиях игры. Владельцы видеокарт AMD должны будут ждать внедрения поддержки.

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Таким образом, точных сроков появления поддержки трассировки лучей для видеокарт AMD Radeon RX серии 6000 не называется. Вероятно, разработчики Cyberpunk 2077 будут ждать появления всех обещанных технологий AMD, включая Super Resolution. В свою очередь, для AMD важно реализовать качественную поддержку игры без ошибок и сбоев.