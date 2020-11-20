Radeon RX 6800 обладает существенным запасом для снижения напряжения
Множество пользователей зачастую интересует не только разгон и повышение производительности, но и разумный андервольтинг, который позволит снизить энергопотребление, нагрев и шум. Что в этом плане могут предложить видеокарты AMD Radeon RX серии 6000? Как оказывается, вполне неплохие возможности снижения напряжения при сохранении производительности.
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Технический ресурс IgorsLAB опубликовал результаты разгона и андервольтинга Radeon RX 6800. Если с разгоном видеокарты все достаточно понятно, то информации об андервольтинге в сети не так много. Специалисту удалось успешно снизить напряжение графического ядра на 125 мВ, сохранив стабильность работы.
В Borderlands 3 снижение напряжения снизило производительность по среднему и минимальному количеству кадров на 2 FPS. Это незначительно по сравнению со снижением энергопотребления, которое в среднем снизилось на 40 Вт и составило приблизительно 180 Вт. Полезно отметить, что TGP для GeForce RTX 3070 составляет 220 Вт, но, судя по отзывам владельцев, конкурент от NVIDIA также неплохо поддается андервольтингу.
Источник: IgorsLAB
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