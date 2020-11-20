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Radeon RX 6800 обладает существенным запасом для снижения напряжения

Энергопотребление AMD Radeon RX 6800 можно сократить без потери производительности в играх.
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23
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Множество пользователей зачастую интересует не только разгон и повышение производительности, но и разумный андервольтинг, который позволит снизить энергопотребление, нагрев и шум. Что в этом плане могут предложить видеокарты AMD Radeon RX серии 6000? Как оказывается, вполне неплохие возможности снижения напряжения при сохранении производительности.

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Технический ресурс IgorsLAB опубликовал результаты разгона и андервольтинга Radeon RX 6800. Если с разгоном видеокарты все достаточно понятно, то информации об андервольтинге в сети не так много. Специалисту удалось успешно снизить напряжение графического ядра на 125 мВ, сохранив стабильность работы.

В Borderlands 3 снижение напряжения снизило производительность по среднему и минимальному количеству кадров на 2 FPS. Это незначительно по сравнению со снижением энергопотребления, которое в среднем снизилось на 40 Вт и составило приблизительно 180 Вт. Полезно отметить, что TGP для GeForce RTX 3070 составляет 220 Вт, но, судя по отзывам владельцев, конкурент от NVIDIA также неплохо поддается андервольтингу.

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Источник: IgorsLAB

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amd radeon rx 6000 radeon rx amd radeon radeon rx 6800
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omoikane
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Вообще то я смотрела их вчерашнюю презентацию. Они сказали - у кого на аккаунте есть все Ведьмаки и Киберпанк, не важно в каком магазине, нужно привязать его к GOG и тогда будут плюшки.
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И где ты нарыл инфу что там будет максимум 8 ядер? ты что работаешь в интел? i9 будет 8 ядер? а i7 - 6? i5 - 4? Это типа регресс какой то??? Поделись инфой, а то выходит что ты просто балабол ))) К т...
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Судя по разнице в производительности его там вообще нет
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Зеновий Радеонович
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1024*768 c апскейлом? Да мульйон кадров, "рапортую"
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Kasyan
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