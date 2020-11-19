Тизер крупного обновления GTA Online с новым островом опубликован Rockstar Games
Весной этого года появились первые слухи о подготовке крупного обновления для GTA Online. Сообщалось, что Rockstar Games готовит огромное DLC к концу 2020 года, которое станет самым большим за всю историю существования игры. По слухам, в обновлении должна быть добавлена новая локация и большое количество нового контента, включая новые режимы игры.
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Позже Rockstar Games подтвердила, что в 2020 году GTA Online ожидает большое обновление, которое станет сюрпризом для поклонников игры. Вероятно, активная подготовка к нему уже началась. Игроки отмечают странную активность в GTA Online, например на пляжах города с приливами регулярно стали появляться неопознанные трупы. А прямо сейчас в официальном twitter Rockstar Games был опубликован тизер, который демонстрирует неизвестные ранее локации.
В тизере демонстрируется видео-досье на испанском языке с неизвестным ранее островом. Неужели это прототип Кубы? Или, может быть, это Доминиканская Республика? На одном из кадров показано тело неизвестного John Doe, вероятно, гражданина Испании родом из города Эль Рубио. Отмечается, что живым его видели последний раз в аэропорту Лос Сантоса. Также в тизере присутствуют координаты 38.527N 79.6129W, но пока непонятно, к какой локации они относятся.
Больше никаких подробностей от Rockstar Games не поступает.
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