Новая фабрика TSMC составит компанию Intel — достигнуто соглашение о строительстве в США
Власти Финикса, крупнейшего города в штате Аризона на юго-западе США, одобрили соглашение с Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, более известной как TSMC, на строительство новой фабрики стоимостью $12 млрд. Городским фондам будет выделено $205 млн. на обустройство и модернизацию инфраструктуры. Компания TSMC заключит официальную сделку с городом после выбора участка строительства до конца этого года.
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Как сообщалось ранее, TSMC откроет в США дочернюю компанию, что позволит усилить конкуренцию с американской GlobalFoundries и участвовать в тендерах по правительственным контрактам США.
Согласно соглашению, TSMC построит новый завод, который создаст 1900 рабочих мест. Мощности завода будут вводиться в эксплуатацию постепенно в течение пятилетнего периода. Начало строительства запланировано на первую половину 2021 года, а запуск производства ожидается в 2024 году.
Отмечается, что в Аризоне располагается несколько фабрик Intel, что гарантирует наличие множества местных поставщиков, с которыми TSMC сможет сотрудничать. Кроме этого, в штате достаточно квалифицированных работников, которые быстро заполнят новые рабочие места.
Возможно, присутствие TSMC в штате будет на руку Intel, если компания планирует расширять свое сотрудничество с тайваньским производителем. По некоторым утверждениям, американская фабрика TSMC будет производить пластины по 5-нм техпроцессу, 3-нм останется эксклюзивом тайваньской фабрики.
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Источник: Reuters, Extremetech
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