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Radeon RX 6800 XT обходит RTX 3090 и устанавливает новый мировой рекорд 3DMark FireStrike

AMD Radeon RX 6800 XT с референсной системой охлаждения удалось обойти разогнанную под жидким азотом NVIDIA GeForce RTX 3090.
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Видеокарта AMD Radeon RX 6800 XT в первый же день после старта продаж заняла первую строчку в рейтинге HWBOT 3DMark FireStrike. Энтузиаст из Индонезии, известный под псевдонимом Lucky_n00b, установил мировой рекорд без применения экстремального охлаждения и без внесения каких-либо изменений в конструкцию стандартной системы охлаждения от AMD.

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Однако в тестовой системе жидким азотом охлаждался процессор Ryzen 9 5950X, работающий на частоте 5,4 ГГц, поэтому видеокарта Radeon RX 6800 XT все-таки освежалась прохладными парами, что, возможно, помогло установить для графического чипа форсированную частоту 2650 МГц. Но, как отмечает автор рекорда, фактическая рабочая частота во время тестирования была ниже.

Источник: HWBOT Lucky_n00b

Видеокарта Radeon RX 6800 XT смогла набрать 47932 балла, что на 225 баллов выше предыдущего мирового рекорда энтузиаста safedisk, который использовал ASUS ROG STRIX RTX 3090 OC с существенным разгоном до 2385 МГц и охлаждением жидким азотом.

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Отмечается, что рейтинг HWBOT позволяет отключить тесселяцию в 3DMark FireStrike, в то время как официальный рейтинг 3DMark — нет. Таким образом, мировой рекорд можно увидеть только в рейтинге HWBOT.

При этом Radeon RX 6800 XT — это не самый быстрый графический процессор на базе архитектуры RDNA2. В начале декабря выходит RX 6900 XT на базе Navi21 XTX, которая еще сильнее укрепит позиции компании.

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Источник: VideoCardz, HWBOT

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Каа
09:00
Приказ не нужен, надо просто прекратить оплачивать и принимать в оплату доллары, полностью. Но у Москвичей все средства в долларах и никто на это не пойдёт.
Названа цена новых видеокарт AMD в РФ – Radeon RX 6800 ХТ – 59 990 рублей – 840$ vs 649$ в США
Phobos
08:59
это счетчик пригоревших красных пуканов если ты не знал
Radeon RX 6800 XT обходит RTX 3090 и устанавливает новый мировой рекорд 3DMark FireStrike
t-dirt
08:59
и где тут обещанные 10%??
Реальный прирост производительности от AMD Smart Memory Access оказался значительно ниже заявленного
Tin Terner
08:59
мдаааа 2020 год ты реально днищенский
Названа цена новых видеокарт AMD в РФ – Radeon RX 6800 ХТ – 59 990 рублей – 840$ vs 649$ в США
Valeratal No
08:58
да пожалуй даже не пара Лиан ли ту 150 нр200 кулер мастер (и нр 200р) еще один, похожий на лиан ли (забыл название, продавался у нас в комплекте с БП) (на форуме есть ссылка на табличку мелко-корпусов...
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08:58
Почему Путин приказом не установит нормальный курс рубля???
Названа цена новых видеокарт AMD в РФ – Radeon RX 6800 ХТ – 59 990 рублей – 840$ vs 649$ в США
Jaster
08:58
Пока АМД рожала в муках свои "стандартные" лучи, Нвидия успела сделать свои "нестандартные" стандартом дефакто.
Названа цена новых видеокарт AMD в РФ – Radeon RX 6800 ХТ – 59 990 рублей – 840$ vs 649$ в США
Каа
08:57
3080 не обходит и цена не конкурентна.
Названа цена новых видеокарт AMD в РФ – Radeon RX 6800 ХТ – 59 990 рублей – 840$ vs 649$ в США
Milanche
08:57
Напомни пожалуйста модель видеокарты, производительность которой после обновления драйверов __значительно__ выросла..?
Radeon RX 6800 XT обходит RTX 3090 и устанавливает новый мировой рекорд 3DMark FireStrike
Jaster
08:56
И опять я угадал с ценой..
Названа цена новых видеокарт AMD в РФ – Radeon RX 6800 ХТ – 59 990 рублей – 840$ vs 649$ в США
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