Radeon RX 6800 XT обходит RTX 3090 и устанавливает новый мировой рекорд 3DMark FireStrike
Видеокарта AMD Radeon RX 6800 XT в первый же день после старта продаж заняла первую строчку в рейтинге HWBOT 3DMark FireStrike. Энтузиаст из Индонезии, известный под псевдонимом Lucky_n00b, установил мировой рекорд без применения экстремального охлаждения и без внесения каких-либо изменений в конструкцию стандартной системы охлаждения от AMD.
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Однако в тестовой системе жидким азотом охлаждался процессор Ryzen 9 5950X, работающий на частоте 5,4 ГГц, поэтому видеокарта Radeon RX 6800 XT все-таки освежалась прохладными парами, что, возможно, помогло установить для графического чипа форсированную частоту 2650 МГц. Но, как отмечает автор рекорда, фактическая рабочая частота во время тестирования была ниже.
Видеокарта Radeon RX 6800 XT смогла набрать 47932 балла, что на 225 баллов выше предыдущего мирового рекорда энтузиаста safedisk, который использовал ASUS ROG STRIX RTX 3090 OC с существенным разгоном до 2385 МГц и охлаждением жидким азотом.
Отмечается, что рейтинг HWBOT позволяет отключить тесселяцию в 3DMark FireStrike, в то время как официальный рейтинг 3DMark — нет. Таким образом, мировой рекорд можно увидеть только в рейтинге HWBOT.
При этом Radeon RX 6800 XT — это не самый быстрый графический процессор на базе архитектуры RDNA2. В начале декабря выходит RX 6900 XT на базе Navi21 XTX, которая еще сильнее укрепит позиции компании.
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Источник: VideoCardz, HWBOT
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