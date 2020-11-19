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Видеокарта AMD Radeon RX 6800 XT в первый же день после старта продаж заняла первую строчку в рейтинге HWBOT 3DMark FireStrike. Энтузиаст из Индонезии, известный под псевдонимом Lucky_n00b, установил мировой рекорд без применения экстремального охлаждения и без внесения каких-либо изменений в конструкцию стандартной системы охлаждения от AMD.

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Однако в тестовой системе жидким азотом охлаждался процессор Ryzen 9 5950X, работающий на частоте 5,4 ГГц, поэтому видеокарта Radeon RX 6800 XT все-таки освежалась прохладными парами, что, возможно, помогло установить для графического чипа форсированную частоту 2650 МГц. Но, как отмечает автор рекорда, фактическая рабочая частота во время тестирования была ниже.

Источник: HWBOT Lucky_n00b

Видеокарта Radeon RX 6800 XT смогла набрать 47932 балла, что на 225 баллов выше предыдущего мирового рекорда энтузиаста safedisk, который использовал ASUS ROG STRIX RTX 3090 OC с существенным разгоном до 2385 МГц и охлаждением жидким азотом.

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Отмечается, что рейтинг HWBOT позволяет отключить тесселяцию в 3DMark FireStrike, в то время как официальный рейтинг 3DMark — нет. Таким образом, мировой рекорд можно увидеть только в рейтинге HWBOT.

При этом Radeon RX 6800 XT — это не самый быстрый графический процессор на базе архитектуры RDNA2. В начале декабря выходит RX 6900 XT на базе Navi21 XTX, которая еще сильнее укрепит позиции компании.

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Источник: VideoCardz, HWBOT