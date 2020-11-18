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Первый тест Radeon RX 6800 XT в играх опубликовала GIGABYTE

За несколько часов до снятия эмбарго появилось первое независимое тестирование видеокарты Radeon RX 6800 XT.
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Совсем немного остается до появления первых обзоров новейших видеокарт AMD Radeon RX 6800 и 6800 XT. Компания GIGABYTE решила немного поспешить и опубликовать краткий обзор производительности RX 6800 XT в нескольких современных играх.

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Тестовая платформа включала новейший 16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 5950X, а набор игр для тестирования — Assassin’s Creed Valhalla, Red Dead Redemption 2 и Watch Dogs Legion. Производительность Radeon RX 6800 XT сравнивалась с представителем предыдущего поколения — Radeon RX 5700 XT. Очевидно, новая видеокарта продемонстрировала существенный прирост быстродействия, приближающийся к 70%.


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Кроме производительности в видео также были отмечены рабочие частоты и температуры новинки. Частота графического ядра держалась выше 2400 МГц, а температуры были ниже 70. Это в очередной раз доказывает отличный частотный потенциал новой архитектуры и эффективность системы охлаждения.

Источник изображений: GIGABYTE

Один из пользователей twitter также предоставил неподтвержденные данные о производительности Radeon RX 6800 XT. В соответствии с опубликованной информацией, новинка AMD находится на одном уровне производительности с GeForce RTX 3080, где то проигрывая несколько кадров, а где то выигрывая.

Источник изображений: @MrMcShotgun

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Источник: AORUS YouTube, @MrMcShotgun

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Listoman
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А толку от игры не на минималках? Игра же не меняется)
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DarkShaman
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VRoman
17:56
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Вадим Пионер
17:56
Лучики, лучики , а толку от этих лучиков?!
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Святополк Хохлокост
17:56
Демонстрирует в чем? Ты приложения где под него возьмешь, ебанько? Или он уделывает 6-ядерники через эмулятор x86? Еще что спизданешь?
Самый быстрый мобильный процессор Apple M1 оказался медленнее AMD Ryzen на 68% в тесте Cinebench R23
peppery
17:55
А куда ты съезжать-то начал, чучело?
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Exel Benchmark
17:55
Хорошее оправдание. Только этот 6 ядер ник от амд давит на горло интеловским 8 ядерникам. Слейся петушара со своей подпаленой сракой)
Первый тест Radeon RX 6800 XT в играх опубликовала GIGABYTE
daimos
17:54
Что ты несешь, еще глупее?! Причем здесь твои +10к, какое отношение имеет к посту выше?! И ваще непонятно про память, к чему это, когда перед глазами уже тесты. Порой некоторые настолько тупорылы в св...
Видеокарты Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800 обрели рублёвые ценники
Semyonkol
17:54
маленький тут ты, поставки радеонов еще меньше, чем у нвидии, ты не купишь нормально карту, если ее даже в старт продаж нет
Первый тест Radeon RX 6800 XT в играх опубликовала GIGABYTE
Listoman
17:54
Неплохо, но только отбиток будет экономить 50$ за тотальный просос в лучиках. И как же аккуратно обзорщики обходят включение dlss, сразу видно рекламные обзоры)
Видеокарты Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800 обрели рублёвые ценники
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