Первый тест Radeon RX 6800 XT в играх опубликовала GIGABYTE
Совсем немного остается до появления первых обзоров новейших видеокарт AMD Radeon RX 6800 и 6800 XT. Компания GIGABYTE решила немного поспешить и опубликовать краткий обзор производительности RX 6800 XT в нескольких современных играх.
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Тестовая платформа включала новейший 16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 5950X, а набор игр для тестирования — Assassin’s Creed Valhalla, Red Dead Redemption 2 и Watch Dogs Legion. Производительность Radeon RX 6800 XT сравнивалась с представителем предыдущего поколения — Radeon RX 5700 XT. Очевидно, новая видеокарта продемонстрировала существенный прирост быстродействия, приближающийся к 70%.
Кроме производительности в видео также были отмечены рабочие частоты и температуры новинки. Частота графического ядра держалась выше 2400 МГц, а температуры были ниже 70. Это в очередной раз доказывает отличный частотный потенциал новой архитектуры и эффективность системы охлаждения.
Один из пользователей twitter также предоставил неподтвержденные данные о производительности Radeon RX 6800 XT. В соответствии с опубликованной информацией, новинка AMD находится на одном уровне производительности с GeForce RTX 3080, где то проигрывая несколько кадров, а где то выигрывая.
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Источник: AORUS YouTube, @MrMcShotgun
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