В сети оказался слайд AMD с производительностью Radeon RX 6800 XT в трассировке лучей
Завтра AMD позволит раскрыть информацию о производительности своих новейших видеокарт Radeon RX серии 6000. Наряду с обзорами множества технологических СМИ компания планирует опубликовать ряд официальных материалов, среди которых и презентация, посвященная старту продаж новинок.
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Порталу VideoCardz удалось заполучить слайд из презентации, на котором продемонстрирована производительность Radeon RX 6800 XT в трассировке лучей DirectX Raytracing. Результаты приводятся для 5 игр, которые тестировались в разрешении 1440p на системе с процессором AMD Ryzen 9 5900X и оперативной памятью DDR4-3200.
Видеокарта показывает достойную производительность, обеспечивая среднее количество кадров выше 60 во всех играх. К сожалению, сравнить эти данные на данный момент достаточно проблематично — нужно немного подождать до первых обзоров, где все видеокарты будут тестироваться в равных условиях.
Для предварительной оценки можно воспользоваться старыми официальными графиками NVIDIA для видеокарт Turing. При схожих настройках в Shadow of the Tomb Raider производительность Radeon RX 6800 XT близка к GeForce RTX 2080 Ti с включенным DLSS. Аналогичная ситуация наблюдается в Metro Exodus и Battlefield V. Конечно, это сравнение некорректно, но уже понятно, что производительность RX 6800 XT в трассировке лучей точно не должна быть ниже GeForce RTX 2080 Ti и RTX 3070.
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Источник: VideoCardz
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