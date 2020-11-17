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Intel продает бизнес по производству микросхем управления питанием

Как сообщают азиатские СМИ, подразделение Intel Enpirion будет продано до конца этого года.
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В последнее время дела у Intel идут совсем не гладко. Компания столкнулась с производственными проблемами, которые не позволяют в запланированные ранее сроки представить на рынке новые продукты.

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Вероятно, проблемы с производством процессоров вынуждают компанию избавляться от второстепенных подразделений. В этом году Intel уже рассталась с подразделением по производству флэш памяти. Теперь, как сообщают азиатские СМИ, компания продает свой бизнес по производству микросхем питания Intel Enpirion.

Сообщается, что покупателем является компания MediaTek, которая планирует совершить сделку на сумму $85 млн. через свою дочернюю компанию Richtek. Дата завершения сделки ориентировочно запланирована на четвертый квартал.

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Как отмечают СМИ со ссылкой на информацию MediaTek, после завершения слияния тайваньская компания планирует расширить линейку продуктов и предоставить интегрированные высокоэффективные решения управления питанием для FPGA, SoC, CPU и ASIC, значительно повысив свою конкурентоспособность и эффективность предлагаемых решений.

Источник: MyDrivers, CNBeta

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