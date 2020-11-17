Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

PowerColor известна многим как производитель видеокарт. Под брендом Red Devil компания выпускает лучшие модели, которые отличаются множеством доработок и высокими рабочими частотами графического процессора. Видеокарты выполнены в «дьявольском» дизайне, сочетающем темные цвета с ярко-красными вставками и красной подсветкой. Особое внимание уделяется даже комплектации и упаковке видеокарт — для моделей Red Devil компания всегда придумывает оригинальные решения.

реклама



Последние недели PowerColor активно публикует тизеры Radeon RX 6800 XT Red Devil, но до полноценного анонса дело так и не дошло. Ожидалось, что рендеры или фотографии модели будут представлены в пятницу, 13 ноября, но этого не произошло.



Только сегодня компания опубликовала первый снимок своей продвинутой версии Radeon RX 6800 XT Red Devil. Как и ожидалось, видеокарта получит массивную систему охлаждения с тремя вентиляторами. Сложно оценить, сколько слотов расширения она будет перекрывать, но, вероятно, это будет 3-слотовая система.

анонсы и реклама Упала цена 2070S ASUS Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все Дешевая 3080 MSI в Compeo.ru RTX 3070 дешевле всего в XPERT.RU Лютые нерефы 3080 - EVGA ASUS MSI в XPERT.RU

Видеокарта получила красную подсветку, что в сочетании с полупрозрачными элементами темного кожуха напоминает тлеющие угли под котлом, в котором будет вариться покупатель этого монстра. От версии Radeon RX 6800 XT Red Devil сообщество ожидает серьезно повышенных частот, а значит и тепловыделение должно серьезно возрасти. Однако самое интересное, тактовые частоты, пока остаются в секрете.

Источник: @PowerColor