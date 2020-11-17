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PowerColor показала Radeon RX 6800 XT в исполнении Red Devil

После множества тизеров появился снимок, демонстрирующий экстремально разогнанный вариант Radeon RX 6800 XT Red Devil.
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PowerColor известна многим как производитель видеокарт. Под брендом Red Devil компания выпускает лучшие модели, которые отличаются множеством доработок и высокими рабочими частотами графического процессора. Видеокарты выполнены в «дьявольском» дизайне, сочетающем темные цвета с ярко-красными вставками и красной подсветкой. Особое внимание уделяется даже комплектации и упаковке видеокарт — для моделей Red Devil компания всегда придумывает оригинальные решения.

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Последние недели PowerColor активно публикует тизеры Radeon RX 6800 XT Red Devil, но до полноценного анонса дело так и не дошло. Ожидалось, что рендеры или фотографии модели будут представлены в пятницу, 13 ноября, но этого не произошло.


Только сегодня компания опубликовала первый снимок своей продвинутой версии Radeon RX 6800 XT Red Devil. Как и ожидалось, видеокарта получит массивную систему охлаждения с тремя вентиляторами. Сложно оценить, сколько слотов расширения она будет перекрывать, но, вероятно, это будет 3-слотовая система.

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Видеокарта получила красную подсветку, что в сочетании с полупрозрачными элементами темного кожуха напоминает тлеющие угли под котлом, в котором будет вариться покупатель этого монстра. От версии Radeon RX 6800 XT Red Devil сообщество ожидает серьезно повышенных частот, а значит и тепловыделение должно серьезно возрасти. Однако самое интересное, тактовые частоты, пока остаются в секрете.

Источник: @PowerColor

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Теги

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