Radeon RX 6800 обошел GeForce RTX 3070 в тесте Ashes of the Singularity
Вчера появились первые результаты видеокарты AMD Radeon RX 6800 XT в бенчмарке Ashes of the Singularity. Модель отлично показала себя, набрав то же количество баллов, что и GeForce RTX 3080. При этом от уровня производительности RTX 3090 представителя архитектуры RDNA2 отделяло совсем немного — несколько сотен баллов. Конечно, это можно было объяснить упором в производительность процессора — для тестовой системы был выбран Intel Core i7-8700K.
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Сегодня пользователь Mansfield, который являлся источником вчерашних результатов, протестировал на той же конфигурации видеокарту Radeon RX 6800. Модель на базе урезанной версии графического процессора NAVI21 набрала в пресете Crazy_1080p 9500 баллов, уверенно опередив GeForce RTX 3070.
Рекомендованная стоимость Radeon RX 6800 составляет $579, GeForce RTX 3070 обойдется дешевле — рекомендованная стоимость модели Founders Edition составляет $499. На данный момент сложно сказать, стоит ли разница в производительности переплаты в $80, но первые обзоры ответят на все вопросы уже завтра. Также стоит надеяться на возможный подарок от AMD — перепрошивку RX 6800 с возможностью разблокировки отключенного Shader Engine.
Источник: @TUM_APISAK, AotS Database
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