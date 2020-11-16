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Новейшая видеокарта AMD Radeon RX 6800 XT, первые превью которой должны появиться в сети уже сегодня, отметилась в бенчмарке Ashes of the Singularity. Новинка продолжает радовать поклонников компании высокой производительностью и укрепляет надежды на высокую конкурентоспособность с текущей линейкой игровых графических решений Ampere от NVIDIA.

Источник: @TUM_APISAK реклама

В системе на базе Intel Core i7-8700K видеокарта Radeon RX 6800 XT отметилась 10100 баллами. При этом настройки тестовой сцены были установлены на уровне Crazy_1080p, а используемым графическим API был DirectX 12.

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Radeon RX 6800 XT сравнялся со своим прямым конкурентом в лице видеокарты GeForce RTX 3080, которая была протестирована на этой же системе тем же пользователем. Однако, как уже не раз отмечалось, база данных Ashes of the Singularity крайне неинформативна и не позволяет выяснить подробности о характеристиках тестовой системы. Кроме этого, можно заметить, что в этом тестировании GeForce RTX 3090 набирает лишь немного больше баллов — 10200. Вероятно, это связано с упором в производительность процессора, который не дает раскрыться видеокарте.

Radeon RX 6800 XT против GeForce RTX 3080 в Ashes of the Singularity

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В Ashes of the Singularity новинка Radeon RX 6800 XT пока показывает себя не хуже GeForce RTX 3080. Подробные обзоры видеокарты появятся в день начала продаж — 18 ноября.

Источник: @TUM_APISAK, AotS Database