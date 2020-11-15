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Компания ASUS планирует представить под брендом ROG высокопроизводительную нереференсную версию видеокарты Radeon RX 6800 XT с необслуживаемой AIO-системой жидкостного охлаждения.

Источник: ASUS и VideoCardz реклама

Сегодня в сети появилось первое реальное фото этой модели. Видеокарта ASUS ROG STRIX LC попала в кадр с системой на базе материнской платы ASUS PRIME X570 PRO. Похоже, что это тестовый образец, вероятно, уже финальный. В правом нижнем углу фотографии виден двухсекционный 240-мм радиатор с установленными вентиляторами.

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Система охлаждения видеокарты также будет оборудована турбиной, в задачи которой будет входить создание принудительного обдува компонентов платы. Очевидно, что видеокарта получит серьезный разгон и без дополнительного потока воздуха для охлаждения цепей питания не обойтись. Остается надеяться, что турбина будет достаточно тихой. Видеокарта будет занимать два слота расширения, в то время как модели с воздушным охлаждением занимают более 2,5.

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Видеокарты AMD Radeon RX 6800 будут официально представлены через 3 дня. В свою очередь, ASUS официально выпустит свои варианты ROG STRIX LC, ROG STRIX (OC) и TUF Gaming в конце этого месяца.

Источник: VideoCardz, ASUS, @harukaze5719