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Basemark — это новый тест для графических процессоров. Он не пользуется большой популярностью, в том числе, из-за короткой тестовой сцены, не позволяющей графическим процессорам выйти на стабильные форсированные частоты и продемонстрировать максимальный уровень производительности.

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Однако сегодня в базе данных этого теста появились результаты видеокарты AMD Radeon серии 6000 и, несмотря на недостатки бенчмарка Basemark, эти результаты можно использовать для сравнения. Запись в базе данных Basemark фигурирует под именем Radeon RX 6900 Series. Но видеокарта, которая участвовала в тестировании, это не RX 6900 XT, а RX 6800. Basemark обозначает все семейство графических процессоров Navi 21, как Radeon RX 6900 Series.

Видеокарта была протестирована с последним драйвером 27.20.14501.1206, который поддерживает Big Navi. На тестовой платформе использовался 12-ядерный Ryzen 9 3900X с материнской платой MSI MEG X570 GODLIKE. Это одна из четырех материнских плат, для которых официально заявлена полная поддержка технологии Smart Access Memory.

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AMD Radeon RX 6800 набрала 14635 баллов при использовании API DirectX12. Этот результат выше, чем у GeForce RTX 2080 Ti и Geforce RTX 3070, но в API Vulkan RTX 2080 Ti вырывается вперед.

Источник: VideoCardz, Basemark