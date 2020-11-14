Radeon RX 6800 опередила GeForce RTX 2080 Ti и RTX 3070 в Basemark
Basemark — это новый тест для графических процессоров. Он не пользуется большой популярностью, в том числе, из-за короткой тестовой сцены, не позволяющей графическим процессорам выйти на стабильные форсированные частоты и продемонстрировать максимальный уровень производительности.
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Однако сегодня в базе данных этого теста появились результаты видеокарты AMD Radeon серии 6000 и, несмотря на недостатки бенчмарка Basemark, эти результаты можно использовать для сравнения. Запись в базе данных Basemark фигурирует под именем Radeon RX 6900 Series. Но видеокарта, которая участвовала в тестировании, это не RX 6900 XT, а RX 6800. Basemark обозначает все семейство графических процессоров Navi 21, как Radeon RX 6900 Series.
Видеокарта была протестирована с последним драйвером 27.20.14501.1206, который поддерживает Big Navi. На тестовой платформе использовался 12-ядерный Ryzen 9 3900X с материнской платой MSI MEG X570 GODLIKE. Это одна из четырех материнских плат, для которых официально заявлена полная поддержка технологии Smart Access Memory.
AMD Radeon RX 6800 набрала 14635 баллов при использовании API DirectX12. Этот результат выше, чем у GeForce RTX 2080 Ti и Geforce RTX 3070, но в API Vulkan RTX 2080 Ti вырывается вперед.
Источник: VideoCardz, Basemark
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