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Компания Samsung официально представила мобильный процессор Exynos 1080, разработанный в сотрудничестве с компанией Vivo. Это первый флагманский чип Samsung, созданным по 5-нм технологии EUV FinFET.

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По сравнению с 7-нм техпроцессом Samsung, количество транзисторов в 5-нм EUV техпроцессе увеличилось более чем на 80%, что позволило повысить производительность на 7% и снизить энергопотребление на 18%. По сравнению с 8-нм техпроцессом, производительность выросла на 14%, а энергопотребление снизилось на 30%.

Samsung Exynos 1080 использует новейшее флагманские ядра Cortex-A78 от ARM. Это высокопроизводительные ядра четвертого поколения, основанные на технологии DynamIQ. Их производительность на 20% выше, чем у Cortex-A77 при том же энергопотреблении. А при той же производительности Cortex-A78 на 50% энергоэффективнее, чем Cortex-A77.

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Используется 3-кластерная 8-ядерная архитектура 1+3+4. Процессор сочетает в себе одно высокопроизводительное ядро Cortex-A78 с максимальной частотой 2,8 ГГц, три производительных ядра Cortex-A78 с частотой 2,6 ГГц и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A55 2 ГГц. По официальным заявлениям, эта комбинация ядер оптимизирована для высокой многозадачной производительности, которая вдвое выше, чем у Exynos 980 предыдущего поколения.

Графический процессор Samsung Exynos 1080 использует 10 новейших ядер ARM Mali-G78, производительность которых на 25% выше, чем у Mali-G77. В тестовом пакете AnTuTu Samsung Exynos 1080 набрал 693600 баллов, что делает его одной из с самых производительных процессорных платформ в мире.

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Новый процессор объединяет новейший двухрежимный модем Samsung 5G с поддержкой стандартов NSA и SA, и скоростью загрузки до 5,1 Гбит/с. Радиочастотный модуль 5G NR Sub-6 (mmWave) поддерживает сети 2G, 3G, 4G для достижения большего покрытия. Также поддерживается WiFi 6.

Чип поддерживает до 6 камер с матрицами высокого разрешения до 200 миллионов пикселей и возможность съемки в 10-битном цвете.

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Источник: Mydrivers; Изображения: Samsung Exynos Weibo; Официальная страница: Exynos 1080