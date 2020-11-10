Рекомендованная цена NVIDIA может повлиять на качество младших моделей RTX 30 от партнеров
Портал GamersNexus сообщает, что партнеры NVIDIA получили документы, регламентирующие стоимость младших видеокарт Ampere и распределение затрат на все компоненты и этапы производства. Для моделей, которые готовятся заменить GeForce RTX 2060 и GTX 1660 Ti, установлена рекомендованная стоимость $250…300. Больше всего вопросов вызывает стоимость системы охлаждения, которая ограничена $5.
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Как уточняется, за $5 компании смогут предложить охлаждение, которое по эффективности не будет отличаться от комплектного кулера в коробочном варианте поставки процессоров Intel. Стоимость производства самых дешевых систем охлаждения для GeForce GTX 1650 находится на уровне $9, более производительные варианты оцениваются в $13, а стоимость производительных и качественных решений может достигать $50. Производители систем охлаждения отмечают, что ограничение в $5 потребует серьезного удешевления и упрощения конструкции.
Партнеры считают, что текущие рекомендации нереалистичны и NVIDIA должна пересмотреть их, иначе производителям придется серьезно экономить на первых сериях видеокарт для получения прибыли. Одним из вариантов является снижение наценки NVIDIA на комплекты из графического процессора и видеопамяти.
Источник: GamersNexus
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