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Небольшой доступный объем внутреннего накопителя игровой консоли Xbox Series S является горячо обсуждаемой темой среди потенциальных покупателей младшей версии консоли от Microsoft. Сообщество уже смирилось с этой достаточно неприятной особенностью, однако свежее видео разборки Xbox Series S открыло неожиданные детали строения консоли, которые могут позволить забыть о нехватке объема встроенного накопителя.

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Неожиданным открытием стало применение в консоли съемного NVMe твердотельного накопителя компактного форм-фактора 2230, который можно легко демонтировать. Эта особенность была показана в видео на YouTube канале Modern Vintage Gamer.

Но радоваться пока рано. Остается неизвестным, заложены ли Microsoft какие-либо ограничения на замену твердотельного накопителя, возможно, в систему вшита защита и проверка по идентификатору устройства. Кроме этого, при замене пользователю придется переносить операционную систему Xbox Series S, последствия этого неизвестны. Можно столкнуться с тем, что ОС перестанет проходить проверку на подлинность или сработают другие механизмы защиты. Остается ждать, когда кто-нибудь решится на эксперимент со своей версией консоли.

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Источник: XBOX Series S Teardown | MVG. Изображение: Xbox