Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Для Xbox представлены первые кастомные контроллеры

Первые четыре версии новых контроллеров Xbox выполнены в стиле Assasins Creed: Valhalla, Dirt 5 и Yakuza: Like a Dragon.
[ ] для раздела Блоги
+
3070 MSI Ventus недорого в Ситилинке
RTX 3070 ASUS Strix - смотри ЦЕНУ
17000р скидка на RTX 2080 в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Ни для кого не секрет, что множество любителей игр увлекается коллекционированием различной атрибутики. Эта категория покупателей не отказалась бы от приобретения коллекционных изданий игровых консолей, стилизованных под одну из их любимых игровых франшиз. Но на данный момент ничего не известно о специальных версиях Xbox Series.

реклама

Первые варианты кастомных контроллеров только демонстрируются на официальных страницах Xbox в социальных сетях. Команда представила четыре версии. Две из них выполнены в стиле Assasins Creed Valhalla, еще по одному в стиле Dirt 5 и Yakuza: Like a Dragon.

Варианты Assassins Creed Valhalla выглядят достаточно оригинально. Текстура поверхности напоминает дерево и камень, на который нанесены различные рисунки и руны викингов. По фотографии нельзя точно определить, создается ли объемный эффект текстуры за счет покраски или фронтальная панель контроллера искусственно состарена.

анонсы и реклама
Куча разных 3080 в Регарде
RTX 4000 в Ситилинке
3070 3080 3090 в XPERT.RU - успей до подорожания
Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля
RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве
RTX 5000 - 16Gb, 169 т.р. в Ситилинке
Куча RTX 3090 в Compeo.ru

Сообщается, что позже появится больше стилизованных версий контроллеров, но об их стоимости и доступности пока ничего не известно.

Источник: @BobbyMacGee; @_XboxNews

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xbox xbox series x xbox series s
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Методика массового тестирования блоков питания V2.0
4
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре SnowRunner
5
Деньги вперед: главные игры ноября 2020 года
18
Битва процессоров: Core i3-10320 VS Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500X в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
20
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: ноябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
12
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z490M-Plus
32
Сводное тестирование лучших игровых компьютеров в играх Assassin's Creed Origins и Assassin's Creed Odyssey
13
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
919
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: ноябрь 2020
15
Обзор и тестирование смартфона Philips Xenium S566
9

Интересные материалы

Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
5 ноября 2020 919
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: октябрь 2020
28 октября 2020 37
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
27 октября 2020 215
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce GTX 1660 Super и Ryzen 3 3100 & Radeon RX 5500 XT
3 ноября 2020 43
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 OC (ROG-Strix-RTX3070-O8G-Gaming)
29 октября 2020 147
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1400 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
30 октября 2020 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Производительность AMD Ryzen 5000 существенно увеличивается с 4 модулями памяти
311
Выясняем, стоит ли покупать Ryzen 5 5600X за 27 400 рублей – экономим 8 500 с Ryzen 5 3600 от B-mark
62
GTX 1060 - самая популярная видеокарта в мире, а геймеры не торопятся отказываться от 1080р - Steam
100
HUAWEI завершила жизненный цикл для десятков актуальных смартфонов 2018-2019-х годов – список
9
Radeon RX 6800 XT и GeForce RTX 3070 появились на совместном фото
14
AMD Radeon RX 6800 в 1,5 раза быстрее GeForce RTX 3090 в майнинге
129
Желание разглядеть кристалл AMD Zen 3 в микроскоп привело к его повреждению
44
Выясняем, когда придёт время сдавать GeForce GTX 1080 Ti на Авито – 6 флагманов NVIDIA в тесте SH
42
Redmi Note 7 и ещё 8 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12 в России и мире
2
Видеокарта GeForce RTX 3090 не смогла вытянуть Assassin’s Creed: Valhalla в разрешении 4К@60fps
48
Выход процессоров AMD Ryzen может привести к банкротству крупной аналитической компании из Нью-Йорка
14
NVIDIA GeForce RTX 3050 получит 2304 ядра CUDA
21
В PlayStation 5 нельзя будет сохранять игры без покупки платной подписки за 3 500 рублей
28
Партнёры NVIDIA жалуются, что не смогут предложить Ampere по цене $250 за видеокарту
16
Через два года Intel может потерять лидерство на рынке – последствия выбора архитектуры big.LITTLE
38
Небольшое сравнение видеокарт AMD RX 6800 XT и NVIDIA RTX
28
Ryzen 5 5600X получил мощную систему авторазгона – до 250 МГц на одно ядро – 4.85 ГГц одним нажатием
44
Radeon RX 6800 может стать самой выгодной картой для майнеров – в 4 раза прибыльнее RTX 3090 на $
11
Хакеры взломали iPhone 11 Pro на iOS 14 за 10 секунд и получили 180 000 долларов
7
Новое поколение консолей на 70% дешевле ПК с той же производительностью
89

Популярные статьи

5 дешёвых мужских инструментов с AliExpress, которые стоит приобрести на распродаже 11.11
7
Новая реальность рынка CPU конца 2020 - выбор экономного геймера. Часть 1
107
Битва процессоров: Core i3-10320 VS Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500X в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
20
Быстрый игровой компьютер для работы и игр – оптимальная сборка этой осени всего за 74 420 рублей
13
Деньги вперед: главные игры ноября 2020 года
18
Смарт-часы с АлиЭкспресс: 5 популярных моделей на любой кошелек
5
Необычные компьютерные мышки. Canon, Cherry, Elecom. Часть 2
3
Распродажа 11.11 в магазине ключей KeysOff – скидки до 55% и бесплатные лицензии на Windows 10
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре SnowRunner
5
Профессия Data Scientist – карьерный рост и возможности

Сейчас обсуждают

Paxton Fettel
12:58
В Апреле не вышла - оформил возврат и купил на эти деньги в стиме RDR2. Опять оформил предзаказ в октябре. Думал ну щаз то точно выйдет. А вот и нет. Видимо опять возврат сделаю. Что там в стиме на по...
Слух: Cyberpunk 2077 может не выйти в этом году
Максим
12:58
Никакая букмекерская конторка ещё не принимает ставки выйдет или не выйдет игра в 2020 году?
Слух: Cyberpunk 2077 может не выйти в этом году
SpeedT
12:58
Посмотрите, как высоко оценивают подобные комментарии от АМД-фанатов.
AMD дала понять, что важнейшим для геймеров бенчмарком является Cinebench R20
Inqizitor
12:58
Я не успеваю дождаться смартфона в продаже, как его снимают с производства. Восхитительно. Салями развели нереальный зоопарк телефонов, понять где что вообще невозможно.
За неделю Xiaomi сняла с продажи четыре флагманских смартфона 2020 года
Xakerz
12:58
Корпус дешевле, SSD на 500гб, видеокарту 1660супер, освободившиеся деньги добавить на покупку 10400ф и материнки на B460
Быстрый игровой компьютер для работы и игр – оптимальная сборка этой осени всего за 74 420 рублей
rebel-1
12:56
Ну позязя, ну пройдите кто нибудь по ссылке и купите это говно! Автору кушать нечего, работать он не хочет да наверное и не умеет, а с покупки ему процент перепадет.
Смарт-часы с АлиЭкспресс: 5 популярных моделей на любой кошелек
rebel-1
12:55
Ну позязя, ну пройдите кто нибудь по ссылке и купите это говно! Автору кушать нечего, работать он не хочет да наверное и не умеет, а с покупки ему процент перепадет.
5 дешёвых мужских инструментов с AliExpress, которые стоит приобрести на распродаже 11.11
_KVV
12:54
Ты мозг где потерял?
Слух: Cyberpunk 2077 может не выйти в этом году
paquar
12:54
Особенно впечатлило, как 5600х обогнал 10600KF на почти 10000₽ и все это схавали. Ведь раньше был сраный 8700К и божественный 3600 который дешевле, хоть и чуть слабее, а теперь, когда у амд появился "...
AMD дала понять, что важнейшим для геймеров бенчмарком является Cinebench R20
AMDie
12:51
это тесты с упором в гпу,на самом деле разница есть и очень большая
AMD дала понять, что важнейшим для геймеров бенчмарком является Cinebench R20
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем