Для Xbox представлены первые кастомные контроллеры
Ни для кого не секрет, что множество любителей игр увлекается коллекционированием различной атрибутики. Эта категория покупателей не отказалась бы от приобретения коллекционных изданий игровых консолей, стилизованных под одну из их любимых игровых франшиз. Но на данный момент ничего не известно о специальных версиях Xbox Series.
реклама
Первые варианты кастомных контроллеров только демонстрируются на официальных страницах Xbox в социальных сетях. Команда представила четыре версии. Две из них выполнены в стиле Assasins Creed Valhalla, еще по одному в стиле Dirt 5 и Yakuza: Like a Dragon.
Варианты Assassins Creed Valhalla выглядят достаточно оригинально. Текстура поверхности напоминает дерево и камень, на который нанесены различные рисунки и руны викингов. По фотографии нельзя точно определить, создается ли объемный эффект текстуры за счет покраски или фронтальная панель контроллера искусственно состарена.
Сообщается, что позже появится больше стилизованных версий контроллеров, но об их стоимости и доступности пока ничего не известно.
Источник: @BobbyMacGee; @_XboxNews
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила