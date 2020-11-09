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Компания Sapphire представила свои первые нестандартные версии видеокарт Radeon RX серии 6000. Сегодня были представлены варианты видеокарт NITRO+ SE, NITRO+ и PULSE. В варианте NITRO+ SE выполнена только видеокарта RX 6800 XT, остальные варианты включают как RX 6800 XT, так и обычную версию видеокарты.

На данный момент остаются неизвестными частотные характеристики видеокарт и дизайн печатной платы. Все модели получили систему охлаждения с тремя вентиляторами, перекрывающую более 2,5 слотов расширения материнской платы. Видеокарты оснащаются двойными 8-контактными разъемами дополнительного питания, Sapphire рекомендует использовать блоки питания мощностью не менее 850 Вт.

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Модель NITRO+ SE оснащена RGB-подсветкой вентиляторов. Вероятно, это эксклюзивная особенность этого конкретного варианта. Видеокарта также оснащена разъемом USB Type-C, как и эталонный вариант от AMD. RX 6800 XT NITRO + SE является единственной видеокартой с USB Type-C, в моделях, отличных от SE, этот разъем отсутствует.

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Источник: Sapphiretech, @SapphireTech