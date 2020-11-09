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Новая Зеландия стала первой страной в мире, где состоялось мероприятие, посвященное запуску игровых консолей Xbox Series X и Xbox Series S. Праздничное событие прошло на фоне горного хребта Ремаркаблс (англ. Remarkables) в городе Квинстаун, который шуточно был переименован в «Гринстаун» на время мероприятия.

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Шоу получилось достаточно интересным и необычным. Компания подготовила большую плавающую платформу, напоминающую Xbox Series X. На эту платформу проецировалась презентация Xbox с демонстрацией игрового процесса, различными интервью и материалами, среди которых была и демонстрация розничной версии Xbox Series X.

Зрители увидели динамичный и красивый открытый мир Assassin's Creed Valhalla, ледяные пейзажи Европы из дополнения «За гранью света» для Destiny 2, а также геймплей и красочные трейлеры Sea of Thieves, Gears Tactics, League of Legends: Ruined King. Все, кто опоздал на прямую трансляцию, могут посмотреть запись на YouTube.

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Продажи игровых консолей нового поколения Xbox Series запланированы на завтра, 10 ноября. Пре-шоу начнется в 20:00 по московскому времени. Трансляцию можно будет смотреть в официальной группе Xbox Россия ВКонтакте. Цены на официальном российском сайте Microsoft установлены на уровне 45590 и 26990 рублей для старшей и младшей версий соответственно.

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Источник: Microsoft, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox ANZ Presents #Greenstown