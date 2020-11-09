Пожар на заводе MSI в Китае: обошлось без жертв, производственная линия не пострадала
На крупной производственной площадке компании MSI в Китае 5 ноября произошел пожар. Отмечается, что объект является одним из ключевых и кроме производства включает центр исследований и разработок. Сегодня компания MSI подтвердила инцидент и сообщила о его последствиях.
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Как сообщает портал mydrivers со ссылкой на официальное представительство MSI, пожар на площадке был оперативно ликвидирован, что позволило избежать жертв и предотвратить распространение огня на произведственную линию. Вероятно, произошедший инцидент не окажет влияния на производство и поставку продукции компании.
Причина возгорания не уточняется, на данный момент все подразделения вернулись к работе, производство компонентов не нарушено. Компания планирует усилить меры безопасности и автоматизированные системы контроля, а также продолжить обучение персонала грамотному реагированию в чрезвычайных ситуациях.
Завод MSI в Шэньчжэне был официально основан и запущен в 2001 году. Площадка в основном отвечает за производство материнских плат и видеокарт MSI.
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