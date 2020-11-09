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Компания Phison представила новый контроллер для твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe. Новая разработка под кодовым названием PS5018-E18 приходит на замену контроллеру PS5016-E16 первого поколения.

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Как отмечает Phison, E18 это не доработанная версия предыдущего контроллера, а совершенно новая разработка, адаптированная под 12-нм техпроцесс тайваньской компании TSMC. Сердцем 8-канального контроллера E18 является 3-ядерный ARM-процессор и 2-ядерный сопроцессор, реализованный по частной технологии Phison CoXProcessor 2.0.

Новый контроллер позволяет увеличить производительность в условиях большого количества параллельных обращений. Также архитектура контроллера оптимизирована для работы с системами ИИ, оптимизирующими хранение данных на накопителе и доступ к ним.

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Контроллер E18 позволяет максимально использовать пропускную способность современного интерфейса PCIe 4-го поколения. Скорости последовательного чтения и записи возросли в 1,5 раза, а количество операций ввода-вывода достигло 1 миллиона.

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Источник: Phison