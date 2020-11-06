Процессоры AMD Ryzen 5000 и 300 серия чипсетов совместимы с неофициальным BIOS
Процессоры AMD Ryzen серии 5000 сохранили исполнение AM4 и теоретически должны поддерживаться всеми материнскими платами с этим сокетом. О явных и серьезных ограничениях плат, основанных на наборе системной логики 300 серии, ничего неизвестно. Однако с Ryzen 5000 рекомендуется использовать материнские платы на базе чипсетов 500-серии, желательно B550 или X570.
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Поддержка материнских плат 400-серии была подтверждена, но официальных обновлений придется подождать какое-то время. К счастью, продвинутые пользователи не собираются ждать и внедряют поддержку новых процессоров самостоятельно, причем не только для материнских плат 400-серии, но и для моделей 300-серии, даже самых бюджетных.
В сети уже появились сообщения об успешном запуске процессоров Ryzen 5000 на материнских платах X370 и A320 после интеграции в BIOS свежего модуля AGESA 1.1.0.0 с поддержкой процессоров Zen3. Процессоры работают стабильно, без ошибок и каких-либо проблем.
Конечно, не стоит ожидать, что весь возможный функционал настройки Ryzen 5000 появится в BIOS старых плат, но для обладателей A320 достаточно работы на стандартных параметрах. Вероятно, в скором времени модифицированные BIOS появятся на всех известных тематических площадках.
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