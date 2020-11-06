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В финансовом отчете компании Electronic Arts (EA) замечено упоминание новой части знаменитой серии Battlefield. Ждать новую игру осталось немного, EA готовит действительно революционный проект, в котором будет виден значительный прогресс.

Генеральный директор EA, Эндрю Уилсон (англ. Andrew Wilson), дал понять, что следующая часть Battlefield достигнет невиданных в серии масштабов. Производительность новых игровых консолей открывает перед командой разработчиков DICE невероятные возможности и позволяет реализовать свое видение настоящей игры следующего поколения.

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Остается надеяться, что новый Battlefield будет не просто игрой для демонстрации технического потенциала, а действительно серьезной работой над ошибками, которая оживит знаменитую игровую серию.

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Релиз следующей части Battlefield запланирован на новогодние праздники 2021 года, анонсировать новую игру должны весной. На данный момент подробной информации о следующей части франшизы нет. По слухам, события новой части будут развиваться в современности, а игра будет похожа на Battlefield 3.