Следующая часть Battlefield будет использовать все возможности некст-ген консолей
В финансовом отчете компании Electronic Arts (EA) замечено упоминание новой части знаменитой серии Battlefield. Ждать новую игру осталось немного, EA готовит действительно революционный проект, в котором будет виден значительный прогресс.
реклама
Генеральный директор EA, Эндрю Уилсон (англ. Andrew Wilson), дал понять, что следующая часть Battlefield достигнет невиданных в серии масштабов. Производительность новых игровых консолей открывает перед командой разработчиков DICE невероятные возможности и позволяет реализовать свое видение настоящей игры следующего поколения.
Остается надеяться, что новый Battlefield будет не просто игрой для демонстрации технического потенциала, а действительно серьезной работой над ошибками, которая оживит знаменитую игровую серию.
реклама
Релиз следующей части Battlefield запланирован на новогодние праздники 2021 года, анонсировать новую игру должны весной. На данный момент подробной информации о следующей части франшизы нет. По слухам, события новой части будут развиваться в современности, а игра будет похожа на Battlefield 3.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила