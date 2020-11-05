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PlayStation 5 не будет поддерживать установку дополнительного SSD на старте продаж

Покупателям PlayStation 5 придется держать себя в руках какое-то время после покупки и не устанавливать сразу все игры.
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Чем ближе старт продаж игровой консоли Sony PlayStation 5, тем больше неожиданных подробностей открывается сообществу. Вчера обсуждался недостаточный объем свободной памяти на накопителе бюджетной консоли Xbox Series S, однако младшая консоль от Microsoft поддерживает подключение дополнительных накопителей. Такая возможность присутствует и в PlayStation 5, но на старте продаж покупатели не смогут ей воспользоваться.

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Технологический портал The Verge получил подтверждение от Sony, что возможность расширения встроенного накопителя PlayStation 5 будет доступна позже — первое время покупателям будет доступен только встроенный накопитель. Нужно отметить, что из 825 ГБ свободными будут только 667 ГБ. Этого хватит, чтобы установить 5, а может быть и больше, игр высокого класса. Например, такие хиты, как Spider-Man: Miles Morales Ultimate Launch Edition и Call of Duty: Black Ops Cold War займут вместе 238 ГБ.

Также нужно отметить, что, несмотря на сравнительное неудобство установки дополнительного накопителя, PlayStation 5 должна быть совместима с твердотельными накопителями M.2 различных форматов. Это дает возможность установить быстрый накопитель с поддержкой интерфейса PCIe 4.0 или выбрать PCIe 3.0 вариант, который будет дешевле.

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В Xbox Series S придется использовать внешний накопитель, подключаемый через порт USB 3.1, скорости которого гораздо ниже. Стоимость быстрого внешнего SSD Seagate Expansion Card сопоставима с Xbox Series S, поэтому о его приобретении для младшей консоли можно даже не задумываться.

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Теги

sony playstation 5 playstation 5 digital edition playstation 5 или xbox series x playstation 5 игры
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