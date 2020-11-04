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Объем игр ежегодно увеличивается, проекты высокого класса занимают на накопителе уже больше 150 ГБ и продолжают расти. Поэтому внимание многих пользователей приковано к доступному пространству на SSD консолей Xbox Series и PlayStation 5.

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Около 20% встроенного накопителя Xbox Series X будет занято операционной системой и вспомогательными файлами. Таким образом, около 800 ГБ будут доступны для хранения игр и другой информации. В случае с PlayStation 5 пользователям будет доступно еще меньше свободного пространства, ведь общий объем встроенного накопителя консоли составляет 825 ГБ.

Возникает вопрос, какой объем накопителя будет доступен пользователю в Xbox Series S? Бюджетная консоль от Microsoft оборудована сравнительно небольшим SSD на 512 ГБ. Ответ предоставил один из пользователей Reddit, которому удалось получить Xbox Series S до начала продаж. По информации spead20, на Xbox Series S доступно всего лишь 364 ГБ свободного пространства. Пользователи справедливо отметили, что этого хватит для установки одной Call of Duty: Warzone.

Источник: Reddit u/spead20

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Как же выходить из этой ситуации? Во-первых, не стоит паниковать раньше времени. Портал VGC напоминает, что вес игр на Xbox Series S должен быть меньше. Разработчики могут не включать в дистрибутивы игр для этой консоли высококачественные текстуры, поскольку она рассчитана на 1440p разрешение. Во-вторых, некоторые игры будут поддерживать частичную установку. В-третьих, доступное пространство может быть расширено. Однако стоимость быстрого внешнего SSD Seagate Expansion Card на 1ТБ составляет половину стоимости Xbox Series S. В этом случае остается использовать бюджетный внешний накопитель и смириться с увеличившимся временем загрузки.