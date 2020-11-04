На встроенном накопителе Xbox Series S для устаноки игр останется очень мало свободного места
Объем игр ежегодно увеличивается, проекты высокого класса занимают на накопителе уже больше 150 ГБ и продолжают расти. Поэтому внимание многих пользователей приковано к доступному пространству на SSD консолей Xbox Series и PlayStation 5.
реклама
Около 20% встроенного накопителя Xbox Series X будет занято операционной системой и вспомогательными файлами. Таким образом, около 800 ГБ будут доступны для хранения игр и другой информации. В случае с PlayStation 5 пользователям будет доступно еще меньше свободного пространства, ведь общий объем встроенного накопителя консоли составляет 825 ГБ.
Возникает вопрос, какой объем накопителя будет доступен пользователю в Xbox Series S? Бюджетная консоль от Microsoft оборудована сравнительно небольшим SSD на 512 ГБ. Ответ предоставил один из пользователей Reddit, которому удалось получить Xbox Series S до начала продаж. По информации spead20, на Xbox Series S доступно всего лишь 364 ГБ свободного пространства. Пользователи справедливо отметили, что этого хватит для установки одной Call of Duty: Warzone.
Как же выходить из этой ситуации? Во-первых, не стоит паниковать раньше времени. Портал VGC напоминает, что вес игр на Xbox Series S должен быть меньше. Разработчики могут не включать в дистрибутивы игр для этой консоли высококачественные текстуры, поскольку она рассчитана на 1440p разрешение. Во-вторых, некоторые игры будут поддерживать частичную установку. В-третьих, доступное пространство может быть расширено. Однако стоимость быстрого внешнего SSD Seagate Expansion Card на 1ТБ составляет половину стоимости Xbox Series S. В этом случае остается использовать бюджетный внешний накопитель и смириться с увеличившимся временем загрузки.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила