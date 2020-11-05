Xiaomi разработала миниатюрную телескопическую камеру для смартфонов
Сегодня в технологическом парке Xiaomi успешно прошла 4-я конференция разработчиков Xiaomi Mi Developer Conference 2020, на которой были продемонстрированы основные технологические прорывы, сделанные компанией в различных областях.
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Одной из самых удивительных была демонстрация мобильных телескопических объективов с большой диафрагмой, позволяющей троекратно увеличить световой поток и на 20% повысить четкость фотографий с технологией защиты от сотрясений и дополнительной стабилизацией.
Компания опиралась на решения, используемые в профессиональных камерах, но разработку компактной реализации телескопического объектива Xiaomi вела самостоятельно и независимо. Технологии, разработанные Xiaomi, позволят сохранить высокое качество изображения при существенном уменьшении размеров камеры.
В настоящее время компания достигла успехов и готова представить миниатюрные телескопические камеры для мобильных устройств. На конференции был продемонстрирован первый образец смартфона с телескопической камерой. Телескопический объектив работает очень быстро, практически моментально выдвигаясь из корпуса при активации камеры.
Отмечается, что конструкция все еще нуждается в серьезной доработке, поэтому остается неизвестным, когда новая камера появится в смартфонах компании.
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