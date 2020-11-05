Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания ASRock представила новую материнскую плату к старту продаж процессоров AMD Ryzen серии 5000. Модель ASRock X570 PG Velocita основана на базе набора системной логики AMD X570, который на данный момент является самым продвинутым решением в линейке чипсетов AMD.

реклама

Как отмечает производитель, ASRock X570 PG Velocita — это новая модель в серии Phantom Gaming и она ориентирована на требовательных пользователей и заядлых любителей игр. Материнская плата относится к премиальному сегменту и отлично подойдет для сборки дорогостоящих систем.

Источник: ASRock

Кроме стандартных возможностей чипсета X570, материнская плата может похвастаться наличием встроенных сетевых адаптеров Killer: E3100 2.5G для проводного и AX1650 Wi-Fi 6 для беспроводного соединения.

анонсы и реклама <b>RTX 3070 в продаже</b> RTX 4000 в Ситилинке 3070 3080 3090 в XPERT.RU - успей до подорожания 2080 Ti Gigabyte AORUS по беспрецедентно низкой цене RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве 3090 Gigabyte Aorus в Регарде RTX 5000 - 16Gb, 169 т.р. в Ситилинке Нереф RTX 3090 в Регарде Куча RTX 3090 в Compeo.ru 3090 Inno3D в продаже

Также производитель отмечает применение 14-фазной подсистемы питания с транзисторами Dr.MOS 50А, премиальными дросселями 60А и конденсаторами Nichicon 12K Black Caps. Дополнительное питание процессора осуществляется с помощью разъемов питания 8 и 4-pin.

Источник: ASRock

Специалисты также отмечают одну существенную мелочь в дизайне охлаждения платы. Вентилятор для активного охлаждения южного моста расположен так, чтобы его не перекрывала массивная видеокарта, установленная в верхний слот PCIe.

реклама

Стоимость и сроки начала продаж не уточняются. Стоимость аналогичной платы на базе чипсета B550 составляет около $220.