PlayStation 5 не поддерживает разрешение 1440p
Накануне выяснились дополнительные подробности о том, какие разрешения экрана поддерживает новая игровая консоль PlayStation 5 от Sony. Как оказалось, PlayStation 5 не обладает нативной поддержкой достаточно популярного разрешения, но серьезной роли для покупателей это не сыграет.
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Итальянское представительство портала IGN получило официальное подтверждение от компании Sony об отсутствии поддержки разрешения 1440p в игровой консоли PlayStation 5. В тексте оригинальной новости цитируются определения «неактуальное» и «дорогое», вероятно, так Sony характеризует разрешение WQHD.
Стоит ли беспокоиться по этому поводу владельцам 1440p мониторов? Как отмечают специалисты — нет. Отсутствие нативной поддержки не означает, что с PlayStation 5 нельзя будет использовать 1440p монитор. Консоль будет масштабировать поддерживаемые разрешения до 1440p.
Для поклонников PlayStation ничего не поменялось, поскольку текущее поколение консолей также нативно не поддерживает вывод изображения в 1440p. Это вызывает негативную реакцию пользователей, но Sony решила не исправлять ситуацию в новом поколении игровых консолей, несмотря на то, что конкурент в лице Xbox Series обладает полной поддержкой 1440p.
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