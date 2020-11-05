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Первый тест трех процессоров AMD Ryzen 5000 в играх — Intel больше не лидер

Новые процессоры AMD Ryzen серии 5000 протестировали в 15 играх. Производительность впечатляет — Core i9 10900K повержен.
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Первый игровой обзор процессоров AMD Ryzen на базе архитектуры Zen3 появился на YouTube. Три новые модели, Ryzen 5 5600X, Ryzen 7 5800X и Ryzen 9 5900X сравнили в играх с Intel Core i9-10900K и процессором AMD предыдущего поколения, Ryzen 5 3600XT. Тестовая система была построена на базе материнской платы ASUS TUF B550M Plus Gaming, включала 16 ГБ оперативной памяти Team Group T-Force XTREEM с эффективной частотой 3600 МГц и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3070.

Источник изображения: @AMDRyzen

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Бразильский блогер Pichau также получил и топовый Ryzen 9 5950X, но его он оставил для отдельного видео. Однако автор материала отметил, что процессор автоматически повышает частоту до 5040 МГц в турбо-бусте, несмотря на максимальную заявленную частоту в 4,9 ГГц.

Тесты проводились в разрешении FullHD, в них приняли участие 15 игр, включая горячие новинки:

  • Assassins Creed Odyssey
  • CS:GO
  • Deus Ex Mankind Divided
  • Far Cry 5
  • Final Fantasy XV
  • Microsoft Flight Simulator
  • For Honor
  • GTA 5
  • Rainbow Six Siege
  • Red Dead Redemption 2
  • Shadow of The Tomb Raider
  • Strange Brigade
  • The Division 2
  • The Witcher 3
  • Watch Dogs Legion
Усредненные результаты по 15 играм

Процессоры AMD показали прекрасные результаты. Все старшие модели по производительности догоняют и обгоняют как стоковый Core i9-10900K, так и разогнанный до 5 ГГц. Только в двух играх разогнанный Core i9-10900K показал значительное преимущество — это GTA 5 и Red Dead Redemption 2. В других играх разница либо мала и находится в пределах погрешности, составляя 1-3 FPS, либо 10-ядерный флагман Intel проигрывает.

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amd amd ryzen ryzen 5000 zen3
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Jack Reacher
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Логичнее сравнивать в разрешении 1280 ,-но ведь так никто не делает А процы -как и вслучае с линеикой XT -много шума -на выходе пшик
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И носки в уголок поставь, термопасту на пятках меняй почаще.
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AlexFokin
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Мда... У красных температура выше на 10-20 градусов при равной производительности. Интересно еще глянуть бы было на энергоэффективность. Там тоже скорее всего провал на 20-30%.
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Иоанн Грозный
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Первый тест четырех процессоров AMD Ryzen 5000 в играх — Intel больше не лидер
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