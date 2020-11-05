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Первый игровой обзор процессоров AMD Ryzen на базе архитектуры Zen3 появился на YouTube. Три новые модели, Ryzen 5 5600X, Ryzen 7 5800X и Ryzen 9 5900X сравнили в играх с Intel Core i9-10900K и процессором AMD предыдущего поколения, Ryzen 5 3600XT. Тестовая система была построена на базе материнской платы ASUS TUF B550M Plus Gaming, включала 16 ГБ оперативной памяти Team Group T-Force XTREEM с эффективной частотой 3600 МГц и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3070.

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Бразильский блогер Pichau также получил и топовый Ryzen 9 5950X, но его он оставил для отдельного видео. Однако автор материала отметил, что процессор автоматически повышает частоту до 5040 МГц в турбо-бусте, несмотря на максимальную заявленную частоту в 4,9 ГГц.

Тесты проводились в разрешении FullHD, в них приняли участие 15 игр, включая горячие новинки:

Assassins Creed Odyssey

CS:GO

Deus Ex Mankind Divided

Far Cry 5

Final Fantasy XV

Microsoft Flight Simulator

For Honor

GTA 5

Rainbow Six Siege

Red Dead Redemption 2

Shadow of The Tomb Raider

Strange Brigade

The Division 2

The Witcher 3

Watch Dogs Legion

Усредненные результаты по 15 играм

Источник: Усредненные результаты по 15 играмИсточник: Pichau анонсы и реклама <b>RTX 3070 в продаже</b> RTX 4000 в Ситилинке 3070 3080 3090 в XPERT.RU - успей до подорожания 2080 Ti Gigabyte AORUS по беспрецедентно низкой цене RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве 3090 Gigabyte Aorus в Регарде RTX 5000 - 16Gb, 169 т.р. в Ситилинке Нереф RTX 3090 в Регарде Куча RTX 3090 в Compeo.ru 3090 Inno3D в продаже

Процессоры AMD показали прекрасные результаты. Все старшие модели по производительности догоняют и обгоняют как стоковый Core i9-10900K, так и разогнанный до 5 ГГц. Только в двух играх разогнанный Core i9-10900K показал значительное преимущество — это GTA 5 и Red Dead Redemption 2. В других играх разница либо мала и находится в пределах погрешности, составляя 1-3 FPS, либо 10-ядерный флагман Intel проигрывает.

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