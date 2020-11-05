Первый тест трех процессоров AMD Ryzen 5000 в играх — Intel больше не лидер
Первый игровой обзор процессоров AMD Ryzen на базе архитектуры Zen3 появился на YouTube. Три новые модели, Ryzen 5 5600X, Ryzen 7 5800X и Ryzen 9 5900X сравнили в играх с Intel Core i9-10900K и процессором AMD предыдущего поколения, Ryzen 5 3600XT. Тестовая система была построена на базе материнской платы ASUS TUF B550M Plus Gaming, включала 16 ГБ оперативной памяти Team Group T-Force XTREEM с эффективной частотой 3600 МГц и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3070.
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Бразильский блогер Pichau также получил и топовый Ryzen 9 5950X, но его он оставил для отдельного видео. Однако автор материала отметил, что процессор автоматически повышает частоту до 5040 МГц в турбо-бусте, несмотря на максимальную заявленную частоту в 4,9 ГГц.
Тесты проводились в разрешении FullHD, в них приняли участие 15 игр, включая горячие новинки:
- Assassins Creed Odyssey
- CS:GO
- Deus Ex Mankind Divided
- Far Cry 5
- Final Fantasy XV
- Microsoft Flight Simulator
- For Honor
- GTA 5
- Rainbow Six Siege
- Red Dead Redemption 2
- Shadow of The Tomb Raider
- Strange Brigade
- The Division 2
- The Witcher 3
- Watch Dogs Legion
Процессоры AMD показали прекрасные результаты. Все старшие модели по производительности догоняют и обгоняют как стоковый Core i9-10900K, так и разогнанный до 5 ГГц. Только в двух играх разогнанный Core i9-10900K показал значительное преимущество — это GTA 5 и Red Dead Redemption 2. В других играх разница либо мала и находится в пределах погрешности, составляя 1-3 FPS, либо 10-ядерный флагман Intel проигрывает.
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