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Флагманы GeForce RTX 30 серии уже доступны и на подходе модели среднего ценового диапазона, но множество пользователей ждут бюджетных решений. Информации о них катастрофически мало, но уже известный многим инсайдер @kopite7kimi сообщил первые данные о возможных характеристиках бюджетных представителей семейства NVIDIA Ampere.

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По информации @kopite7kimi, модели GeForce RTX 3060 и RTX 3050 Ti могут быть основаны на графическом чипе под кодовым названием GA106. Старшая версия чипа получит 3840 CUDA-ядер, а младшая — 3584. Остальные характеристики неизвестны, а те, которые сообщил @kopite7kimi, могут еще неоднократно измениться в будущем.

Учитывая текущее позиционирование новых видеокарт относительно представителей Turing, можно предположить, что модель GeForce RTX 3050 Ti по производительности окажется на уровне RTX 2060. По данным портала VideoCardz, модели получат 12 ГБ и 6 ГБ видеопамяти с шиной 192 бит. Ожидать их стоит только в следующем году. В лучшем случае, GeForce RTX 3060 появится в начале января, а RTX 3050 Ti в период с января по февраль. В линейке также может появиться и обычная GeForce RTX 3050, но о ней на данный момент ничего неизвестно.

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