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Графический чип GA106 станет основой GeForce RTX 3060 и RTX 3050 Ti — первые характеристики

NVIDIA планирует выпустить бюджетные решения Ampere. Впервые ожидается появление модели RTX X050 Ti с поддержкой трассировки лучей и у нее есть все шансы стать бестселлером. Взглянем на первые данные о характеристиках графического чипа.
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Флагманы GeForce RTX 30 серии уже доступны и на подходе модели среднего ценового диапазона, но множество пользователей ждут бюджетных решений. Информации о них катастрофически мало, но уже известный многим инсайдер @kopite7kimi сообщил первые данные о возможных характеристиках бюджетных представителей семейства NVIDIA Ampere.

Источник изображения: NVIDIA GeForce RTX 30 Series | Official Launch Event

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По информации @kopite7kimi, модели GeForce RTX 3060 и RTX 3050 Ti могут быть основаны на графическом чипе под кодовым названием GA106. Старшая версия чипа получит 3840 CUDA-ядер, а младшая — 3584. Остальные характеристики неизвестны, а те, которые сообщил @kopite7kimi, могут еще неоднократно измениться в будущем.

Источник изображения: @kopite7kimi

Учитывая текущее позиционирование новых видеокарт относительно представителей Turing, можно предположить, что модель GeForce RTX 3050 Ti по производительности окажется на уровне RTX 2060. По данным портала VideoCardz, модели получат 12 ГБ и 6 ГБ видеопамяти с шиной 192 бит. Ожидать их стоит только в следующем году. В лучшем случае, GeForce RTX 3060 появится в начале января, а RTX 3050 Ti в период с января по февраль. В линейке также может появиться и обычная GeForce RTX 3050, но о ней на данный момент ничего неизвестно.

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Теги

nvidia geforce geforce rtx 30 geforce rtx 3060 geforce rtx 3050 ti
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Winssy
20:08
Не переживайте за владельцев 10700k, у них все отлично. 10700k нормально разгоняется и в любом случае будет лучше чем 5600х даже в АМДэшном синбенче. Переживайте лучше за обладателей 3700х-3800х.
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N1ghtwish
20:02
Вот и у меня тот же вопрос, ну подешевело это оверпрайс говно, дальше, что делать? - шпановского на йух послать, чтобы он там пиратские ключи для винды банчил?
Samsung Galaxy S20 подешевел до 57 990 рублей – цена упала на 22 000 рублей с начала продаж
VRoman
19:59
Чёт разницы между 3050Ти и 3060 почти нет совсем.
Графический чип GA106 станет основой GeForce RTX 3060 и RTX 3050 Ti — первые характеристики
Термосопля 8700к
19:58
>10700F >плата за 20 тысяч >блок на платформе HEC >оптимальный пк Переделывай, а лучше прекращай это дело.
Игровая сборка на GeForce RTX 3070 – оптимальный ПК в конце 2020 года
SATelit
19:58
Нет, а ты?
В Steam уже началась предварительная загрузка Apex Legends
VRoman
19:57
Всё правильно в этих значениях.
Графический чип GA106 станет основой GeForce RTX 3060 и RTX 3050 Ti — первые характеристики
krestover
19:56
Что значит что покажут? Известно..... Батон уже был....покажут 3D ботинок...
Выход S.T.A.L.K.E.R. 2 приближается
Виктор Казаневский
19:56
Читаю про "тонущую в багах десятку", как новости из параллельной вселенной. Ну правда, что со мной не так? Дома стоит десятка на двух компах и одном буке, и всё работает. На работе тоже десятка на все...
Windows 10 тонет в багах и бесконечных изменениях, но возможности выбора ОС не осталось
VRoman
19:56
В таблице у 3090 шину урезали и цены неверные.
Графический чип GA106 станет основой GeForce RTX 3060 и RTX 3050 Ti — первые характеристики
SATelit
19:55
нЕфанаты Intel со своими 10700 переехали в лоуенд, поздравляю их...
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