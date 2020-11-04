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Опубликованы неофициальные результаты Radeon RX 6800 и 6900 XT в 3DMark Time Spy Extreme

Данные говорят об отличной производительности. Отмечаются высокие стабильные частоты, отличные температурные и шумовые показатели.
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В сети появились очередные неофициальные данные производительности видеокарт AMD Radeon RX серии 6000. Несколько моделей, среди которых и Radeon RX 6900 XT, отметились в бенчмарке 3DMark Time Spy Extreme, показав отличный уровень производительности.

Источник изображения: The Ultimate Gaming Platform with AMD Ryzen™ & AMD Radeon™

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Данные были обнаружены на китайской платформе Baidu. Один из пользователей опубликовал фотографию видеокарты и сообщил результаты тестирования. В скорости сообщение было удалено, но, представители компьютерного портала Wccftech успели сохранить всю информацию.

Источник изображения: @hms1193

Точные данные раскрыты не были. По информации, предоставленной пользователем, видеокарта Radeon RX 6800 XT набрала около 8500 «графических» баллов, а флагман линейки, Radeon RX 6900 XT, около 10000 баллов. Показатели уже проанализировал в своем twitter известный энтузиаст @harukaze5719. Результаты производительности близки к GeForce RTX 3080 и RTX 3090, но немного ниже.

Источник изображения: @harukaze5719
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Кроме производительности, пользователь опубликовал небольшое резюме, в котором рассказал об опыте эксплуатации видеокарт. По его словам (если автоматический перевод верен и правильно интерпретирован автором), частоты графического процессора повышаются до немного более высоких показателей, чем те, которые были заявлены AMD. Видеокарты работают стабильно, шумовые и температурные показатели прекрасны. Модели оставляют положительные впечатления.

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