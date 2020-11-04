Опубликованы неофициальные результаты Radeon RX 6800 и 6900 XT в 3DMark Time Spy Extreme
В сети появились очередные неофициальные данные производительности видеокарт AMD Radeon RX серии 6000. Несколько моделей, среди которых и Radeon RX 6900 XT, отметились в бенчмарке 3DMark Time Spy Extreme, показав отличный уровень производительности.
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Данные были обнаружены на китайской платформе Baidu. Один из пользователей опубликовал фотографию видеокарты и сообщил результаты тестирования. В скорости сообщение было удалено, но, представители компьютерного портала Wccftech успели сохранить всю информацию.
Точные данные раскрыты не были. По информации, предоставленной пользователем, видеокарта Radeon RX 6800 XT набрала около 8500 «графических» баллов, а флагман линейки, Radeon RX 6900 XT, около 10000 баллов. Показатели уже проанализировал в своем twitter известный энтузиаст @harukaze5719. Результаты производительности близки к GeForce RTX 3080 и RTX 3090, но немного ниже.
Кроме производительности, пользователь опубликовал небольшое резюме, в котором рассказал об опыте эксплуатации видеокарт. По его словам (если автоматический перевод верен и правильно интерпретирован автором), частоты графического процессора повышаются до немного более высоких показателей, чем те, которые были заявлены AMD. Видеокарты работают стабильно, шумовые и температурные показатели прекрасны. Модели оставляют положительные впечатления.
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