AMD Ryzen 5 5600X опередил восьмиядерные модели Zen2 и Comet Lake-S в Cinebench R15
Стали известны данные производительности AMD Ryzen 5 5600X в бенчмарке Cinebench R15. Шестиядерная новинка от AMD на базе архитектуры Zen3 показала превосходные результаты, набрав 258 баллов в однопоточном и 2040 баллов в многопоточном тесте.
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Результат показывает, что Ryzen 5 5600X оказывается производительнее 8-ядерных процессоров AMD Ryzen серии 3000 и Intel Core 10-го поколения. Для сравнения, в базе результатов портала Anandtech Ryzen 7 3700X соответствует результат в 2112 баллов для многопоточного теста. Про Ryzen 7 2700X можно вообще не вспоминать — его оценка 1774 балла. Intel Core i7-10700K также остается позади с показателем 2005 баллов. При этом одноядерные результаты для Ryzen 7 3700X и Core i7-10700K составляют 204 и 217 баллов соответственно.
Представитель Matisse Refresh, 6-ядерный Ryzen 5 3600XT, также не может ничего противопоставить новинке с результатами 210 и 1639 баллов.
Таким образом, AMD Ryzen 5 5600X демонстрирует серьезный рывок в быстродействии. По сравнению с Zen2 прирост составляет около 25% в одноядерной и многоядерной производительности. Необходимо учесть, что тестирование проводилось на Windows 8. В этой версии операционной системы показатели выше, чем в Windows 10, но незначительно.
Дополнение, Cinebench R20
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